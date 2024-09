La série documentaire Netflix de Vince McMahon devrait contrarier à la fois ses partisans et ses détracteurs de la WWE

Netflix a récemment annoncé qu’une série documentaire sur l’ancien propriétaire de la WWE Vince McMahon arriverait sur le service de streaming le 25 septembre 2024 avec six épisodes d’une heure. En parlant sur Radio d’observation de lutteDave Meltzer, analyste de lutte de longue date, a commenté le fait d’avoir été interviewé pour la docu-série…

« Je peux seulement dire que le réalisateur qui a fait [the documentary]a couvert avec moi tout ce que je m’attendrais à ce que quelqu’un couvre. Je n’ai rien laissé de côté.

« Je sais qu’il y a des gens à la WWE qui ne sont pas contents de ça. On verra. Je dirai que je suis certain que les gens qui sont vraiment anti-Vince ne seront pas contents. Ils vont en fait se retrouver dans une situation difficile parce que les gens qui sont vraiment anti-Vince ne seront pas contents parce que je soupçonne qu’il y aura beaucoup de choses pro-Vince. Beaucoup. Les gens qui sont pro-Vince ne seront probablement pas contents non plus… » (citation avec l’aimable autorisation de WrestlingNews.co)