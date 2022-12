La série documentaire Harry et Meghan de Netflix sera “personnelle et brute”

Liz Garbus était sceptique.

Le documentariste derrière des films comme “Becoming Cousteau” et “What Happened, Miss Simone?” n’était pas un observateur royal passionné. Elle connaissait les grandes lignes de la décision du prince Harry et de son épouse, Meghan, la duchesse de Sussex, de quitter la famille royale britannique. Elle avait vu leur entretien avec Oprah Winfrey. Mais elle a supposé que la lèvre supérieure raide emblématique de la société britannique d’élite ne ferait pas un documentaire convaincant – trop gardé, trop intéressé par l’hagiographie, trop de douleur royale.

Puis elle a vu les images.

Encouragés par des amis à documenter leur décision dramatique de «prendre du recul» en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique et d’affirmer leur indépendance financière, Harry et Meghan ont tourné plus de 15 heures de vidéo personnelle au cours des premiers mois de 2020 alors qu’ils finalisaient leurs plans pour quitter Buckingham Palace pour de bon. Ensuite, ils ont tout partagé avec Mme Garbus et son mari, le producteur Dan Cogan.

Soudain, Mme Garbus s’est retrouvée à regarder Harry dans la suite Windsor à l’aéroport d’Heathrow, s’adressant directement à la caméra. La vidéo est datée du 11 mars et Harry vient de terminer ses deux dernières semaines d’engagements royaux et se dirige vers Vancouver pour rencontrer Meghan.

“Vous êtes juste là avec Harry dans la suite Windsor en train de traiter le fait qu’il quitte la famille royale pour la première fois de sa vie”, a déclaré Mme Garbus. «Puis il y a eu un autre clip avec Meghan à la maison, seule, fraîchement sortie de la douche, les cheveux dans une serviette, pas de maquillage, réfléchissant de son côté à quoi pourrait ressembler leur vie.