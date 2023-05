La série d’incendies suspects se poursuit à Kamloops

Par Michael Potestio, Kamloops cette semaine.

Il y a eu plus de 20 incendies suspects à Kamloops au cours des deux derniers mois, le dernier ayant été allumé au centre-ville le mardi 16 mai.

Une clôture et de la végétation ont pris feu dans le pâté de maisons 100 de West Seymour Street, près de Victoria Street West, vers 22 h 30.

Le feu a été maîtrisé rapidement par les pompiers. Caporal de la GRC de Kamloops Crystal Evelyn a déclaré à KTW que personne n’avait été blessé dans l’incendie, qui est considéré comme suspect.

Lorsqu’on lui a demandé si la police croyait que l’incendie était lié à cinq incendies de bennes à ordures au centre-ville la nuit précédente ou à tout autre incendie suspect, Evelyn a déclaré que tout lien faisait partie de ce qui est inclus dans l’enquête en cours de la GRC.

Toute personne ayant des informations ou une vidéo liée à l’incendie de la clôture est priée de contacter la police au 250-828-3000 et de référencer le numéro de dossier 2023-17156.

Lundi soir, à partir de 22 h 45, cinq bennes à ordures dans les ruelles derrière la rue Victoria ont été incendiées. Le lendemain matin, juste avant 8 h, un feu d’herbe a été allumé dans le pâté de maisons 700 de Sydney Avenue à North Kamloops.

« Le moment et la proximité de plusieurs incendies de bennes à ordures [that] la nuit est définitivement suspecte et on ne pense pas qu’il s’agisse d’un événement individuel ou aléatoire », a déclaré Evelyn.

Le 13 mai, vers 3 heures du matin, la police a été appelée au pâté de maisons 400 de Laurier Drive à Aberdeen, où Kamloops Fire and Rescue venait d’éteindre un incendie de véhicule. Plusieurs autres véhicules à proximité ont été aspergés d’essence. On pense que les incendies sont liés à un autre incendie dans le bloc 2600 de l’autoroute 5A à Knutsford, à proximité, où trois véhicules ont été incendiés. Une maison et une clôture ont également subi des dommages mineurs.

Il y a également eu de nombreux autres incendies suspects autour de Kamloops en avril, avec près de la moitié des jours du mois impliquant des incendies signalés aux médias locaux.

• Le 30 avril, les pompiers ont répondu à deux incendies dans les ruelles de North Kamloops — un entre l’avenue Lethbridge et l’avenue Sherbrooke et l’autre entre les 10e et 11e rues. Une clôture et un conteneur à ordures ont été endommagés avant que ces incendies ne soient éteints. Owen Lee Coty, 26 ans, a été arrêté en lien avec ces incendies criminels et il reste en détention en attendant une enquête sur le cautionnement prévue pour le 26 mai.

• Le 29 avril, les pompiers de la Rive-Nord ont éteint un incendie de benne à ordures sur l’avenue Selkirk et la 13e rue et un petit incendie dans la ruelle derrière le pâté de maisons 1100 de l’avenue Selkirk.

• Le 27 avril, un incendie d’origine humaine a ravagé une maison dans le pâté de maisons 300 de Gleneagles Drive à Upper Sahali. Le feu s’est déclaré le long d’un chemin piétonnier à l’extérieur de la maison. Les enquêteurs ne savent pas si le feu a été délibérément ou accidentellement allumé.

• Le 23 avril, les pompiers ont éteint un incendie qui a endommagé la porte arrière d’un commerce dans le pâté de maisons 900 de Eighth Street à North Kamloops.

• Le 19 avril, les pompiers ont éteint un grand feu d’herbe à flanc de coteau dans le secteur du chemin Powers et de Strathcona Terrace. L’incendie a été déclenché par un feu de camp créé par un ou plusieurs sans-abri et a été qualifié de criminel par la police.

• Le 16 avril, un incendie s’est déclaré dans des arbustes près du viaduc de la 8e rue sur l’avenue Halston à North Kamloops, près de l’endroit où un autre site de feu de camp a été découvert.

• Le 12 avril, Kamloops Fire Rescue a répondu à un feu d’herbe suspect à l’extrémité nord du pont Overlanders, près de Fortune Drive. Trente minutes plus tard, un autre incendie a été découvert dans une enceinte clôturée dans le bloc 500 de Tranquille Road à North Kamloops.

• Le 10 avril, un incendie de véhicule s’est déclaré sur le chemin McGill à Sahali.

• Le 7 avril, la terrasse arrière d’un commerce du centre-ville du pâté de maisons 400 de la rue Victoria a pris feu. Il y a également eu un incendie de caddie dans le pâté de maisons 1300 du centre-ville de Columbia Street West.

• Le 6 avril, les pompiers ont éteint un feu de broussailles qui s’est déclaré à côté d’un escalier, au centre-ville, au coin de la rue Saint-Paul et de la Deuxième Avenue.

• Le 2 avril, l’ancien conseiller municipal Denis Walsh a déclaré qu’il devait éteindre un feu de jardinière sur la terrasse de sa maison près de l’ancienne école élémentaire Stuart Wood au centre-ville.