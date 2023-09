La série d’horreur revient le 4 octobre

Après ce cliffhanger plutôt éblouissant qui a couronné Chucky saison deux (J’ai crié, à la fois d’horreur et de plaisir diabolique), la poupée tueuse préférée de tout le monde a tout un chemin tracé pour la saison trois. Les fans n’auront pas à attendre longtemps pour voir WTF se dérouler ensuite : Chucky la troisième saison arrive 4 octobreet nous avons enfin un premier aperçu.

Chucky envahit le bureau ovale dans la saison 3 | Bande-annonce de la série télévisée Chucky | SYFY et le réseau américain

Voici la description officielle de la troisième saison : « Dans la soif incessante de pouvoir de Chucky, la saison trois voit maintenant Chucky installé parmi la famille la plus puissante du monde : la première famille américaine, à l’intérieur des murs infâmes de la Maison Blanche. Comment Chucky s’est-il retrouvé ici? Que fait-il au nom de Dieu vouloir? Et comment Jake, Devon et Lexy peuvent-ils rejoindre Chucky dans la maison la plus sécurisée du monde, tout en équilibrant les pressions des relations amoureuses et en grandissant ? Pendant ce temps, Tiffany fait face à une crise imminente alors que la police se rapproche d’elle pour le déchaînement meurtrier de « Jennifer Tilly » la saison dernière.

Déballage du pack Playstation 5 en édition limitée Spider-Man 2 de Marvel

Cette révélation vient après Chucky lui-même a diffusé une conférence de presse remplie d’insultes il y a quelques semaines, laissant entendre que « DC va obtenir Renversé! » Il a également confirmé le retour de la favorite des fans, Jennifer Tilly, mais n’a pas voulu dire si Devon Sawa, un Un jeu d’enfant anciens élèves de la série de films qui ont joué un double rôle dans ChuckyLa première saison de, puis a été ressuscitée sournoisement en tant que personnage entièrement nouveau dans la saison deux, serait de retour. Eh bien, maintenant nous le savons : non seulement Sawa est de retour… c’est ce foutu POTUS ! (Pour combien de temps, cependant… pendant combien de temps?)

Chucky la saison trois sera diffusée le 4 octobre à 21 h HE/PT sur SYFY/USA ; de nouveaux épisodes seront également diffusés le lendemain sur Peacock.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.