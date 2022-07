La série d’horreur de rage des fans de Resident Evil est «si mauvaise qu’elle devrait être SUPPRIMÉE par Netflix»

Les téléspectateurs de NETFLIX qualifient la série d’horreur Resident Evil de “dégoûtante” et disent qu’elle devrait être “supprimée” une semaine après sa chute sur le service de streaming.

La série d’action et d’horreur, qui est tombée sur Netflix la semaine dernière, est une adaptation de la franchise de jeux vidéo du même nom.

Netflix

Lance Reddick joue dans la série d’horreur Resident Evil de Netflix[/caption]

Netflix

Siena Agudong et Tamara Smart incarnent la jeune Billie et la jeune Jade dans Resident Evil[/caption]

Resident Evil met en vedette Lance Reddick de The Wire dans le rôle d’Albert Walker, aux côtés de la star de Charlie’s Angels, Ella Balinska, qui joue sa fille Jade. Adeline Rudolph de Riverdale joue son autre fille Billie.

La série dépeint les filles dans plusieurs chronologies, donc l’acteur de The Worst Witch Tamara Smart joue la version plus jeune de Jade, et Siena Agudong de F9 joue la jeune Billie.

Malheureusement, la série très attendue n’a pas été bien accueillie par les fans d’horreur.

« #ResidentEvil dahell est-ce… Je n’ai pas pu en regarder plus de 15 minutes. Qui l’a regardé et a décidé de l’éteindre. Tout était foutu. Un peu décevant. Supprimez-le simplement et prétendez que cela ne s’est pas produit », a déclaré un spectateur.

Un autre n’a pas été impressionné par la série qu’il a également suggéré à Netflix de réduire ses pertes.

“Cette série Resident Evil est tellement horrible. Ils devraient simplement le supprimer de Netflix », ont-ils déclaré.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SOLEIL QUOI DE NEUF La meilleure nouvelle télévision à diffuser la semaine prochaine – de Persuation à Resident Evil EFFRAYER-PORTER À l’intérieur du monde étrange du métaverse HORROR alors que le fabricant révèle les secrets de la «terreur»

«Redémarrage du mal résident de Netflix. non. juste non », a déclaré un autre spectateur à côté d’un visage en pleurs.

Un autre a écrit: «Les émissions ont chuté en qualité. Resident Evil est en fait dégoûtant et embarrassant.

Plusieurs téléspectateurs ont traversé les huit épisodes, mais ont été déçus par la fin. “Je viens de terminer le nouveau Resident Evil. Quelqu’un peut-il expliquer le but ou ce qui s’est réellement passé », a déclaré l’un d’eux.

Un autre spectateur a commenté : « Je ne l’ai pas détesté mais pour qui ? Les fans de Resident Evil réclamaient-ils vraiment une histoire de passage à l’âge adulte mettant en vedette la génération Z? Probablement pas.”





Resident Evil de Netflix a été développé par Andrew Dabb, qui a déjà travaillé sur la série américaine de dark fantasy Supernatural.

Il a dit à Bloody Disgusting que sa vision de la série signifiait ne pas suivre directement les traces de la franchise de jeux vidéo ou tirer trop des adaptations cinématographiques qui ont précédé.

Au lieu de cela, il a expliqué au point de vente qu’il souhaitait créer une histoire axée sur les personnages et ajouter d’autres éléments si nécessaire.

Les meilleurs thrillers sur Netflix

Les horreurs les plus terrifiantes sur Netflix

La meilleure série policière vraie sur Netflix

Il a expliqué ce que cela signifiait en termes de monstres, en disant: «C’était, ‘D’accord. Voici nos personnages; voici où le voyage les a menés. Ils sont dans ce long tunnel sombre. Qu’y a-t-il de effrayant à mettre dans ce long tunnel sombre ? »

Les huit épisodes de Resident Evil sont désormais diffusés sur Netflix.

Getty Images