La série des sceaux d’Angleterre l’emporte sur le Sri Lanka avec la vedette de Sam Curran, Joe Root, Jason Roy et Eoin Morgan | Nouvelles de cricket

10:11



Sam Curran a marqué 5-48 alors que l’Angleterre a battu le Sri Lanka par huit guichets pour prendre une avance inattaquable dans la série ODI de trois matchs

Sam Curran a marqué 5-48 alors que l’Angleterre a battu le Sri Lanka par huit guichets pour prendre une avance inattaquable dans la série ODI de trois matchs

Sam Curran et Jason Roy ont tiré sur leur terrain avant que Joe Root et Eoin Morgan n’atteignent des demi-siècles d’invincibilité alors que l’Angleterre a battu le Sri Lanka par huit guichets au Kia Oval pour conclure une victoire de la série ODI avec un match à revendre.

Curran (5-48) a capturé son premier transport international à cinq guichets – dont trois guichets à l’intérieur de ses deux premiers overs – alors que l’Angleterre réduisait le Sri Lanka à 21-4, puis les limitait à 241-9, David Willey prenant 4-64 et Dhananjaya de Silva frappe un run-a-ball 91 pour les touristes.

Le coéquipier de Curran à Surrey, Roy – de retour du côté anglais après un problème aux ischio-jambiers – a frappé 60 sur 52 balles, dirigeant un stand de 76 points avec son partenaire d’ouverture Jonny Bairstow (29) alors que l’équipe locale a rapidement commencé la chasse.

Joe Root et le capitaine Eoin Morgan ont partagé une position ininterrompue pour l’Angleterre dans le sud de Londres après avoir uni leurs forces à 104-2

Root, tout comme à Durham mardi, a ensuite guidé l’Angleterre vers la victoire avec un demi-siècle d’invincibilité, soutenant ses 79 dans le nord-est avec 68 dans le sud de Londres et compilant une position gagnante de 140 avec Morgan (75 non) comme le les hôtes ont atteint leur objectif en 43 reprises pour prendre une avance inattaquable 2-0.

La victoire de l’Angleterre a permis de remporter cinq victoires en autant de matchs contre leurs adversaires assiégés, après avoir balayé la série T20 3-0 et remporté le premier ODI de mardi à Emirates Riverside par cinq guichets.

0:48 Sam Curran a fait rebondir la joueuse du Sri Lanka Chamika Karunaratne pour terminer son premier parcours de cinq guichets dans le cricket international Sam Curran a fait rebondir la joueuse du Sri Lanka Chamika Karunaratne pour terminer son premier parcours de cinq guichets dans le cricket international

L’Angleterre – qui n’a pas perdu d’Oval ODI depuis sa descente en Nouvelle-Zélande en 2015 – visera désormais à remporter une victoire 3-0 en série lors du troisième et dernier ODI de dimanche à Bristol, en direct Cricket des sports célestes à partir de 10h30.

Pendant ce temps, le Sri Lanka – qui a maintenant perdu sept de ses huit derniers ODI – sera à la recherche d’une performance complète au bâton en équipe, après avoir obtenu des scores de 91 dans le dernier T20 et de 185 dans le premier ODI avec un autre score inférieur à la normale. sortie, commençant lorsque quatre batteurs sont tombés à l’intérieur de sept overs.

Angleterre vs Sri Lanka Vivre de

Le capitaine Kusal Perera (0) et Aviskha Fernando (2) ont été battus par Sam Curran au deuxième tour, avant que le même lanceur ne roquette Pathum Nissanka (5) à travers la porte du drive au quatrième et Charith Asalanka (3) puis vêtu Willey à midwicket court dans le septième.

Dhananjaya a déclenché le Sri Lanka avec une rafale de quatre et un 58-ball cinquante, partageant des partenariats de 65 et 78 avec Wanindu Hasaranga (26 ans) et Dasun Shanka (47 ans) pour les cinquième et sixième guichets respectivement.

Dhananjaya de Silva a marqué un run-a-ball 91 pour le Sri Lanka, dont 13 à quatre

Hasaranga a été lâché le 10 – Bairstow n’a pu parer le ballon qu’en bondissant athlétiquement sur sa droite après qu’une livraison de 93 mph de Mark Wood a trouvé l’avantage – mais Sam Curran a ensuite fait attraper le batteur au carré profond.

Dhananjaya – qui aurait été à court de 40 si la timidité de Sam Curran à la fin du guichet avait été précise – a trouvé un autre allié décent à Shanaka, qui a écrémé l’un des deux six des manches.

Sam Curran a pris autant de guichets aujourd’hui qu’il en avait eu lors des huit ODI précédents. #ENGvSL – L’analyste CricViz (@cricvizanalyst) 1 juillet 2021

Dhananjaya a péri à neuf points d’une première tonne ODI lorsqu’il a affronté la balle courte de Willey et s’est envolé vers un carré arrière profond, tandis que Shanaka a également raté un jalon – un quatrième ODI cinquante – lorsqu’il a fait craquer Willey pour couvrir profondément après avoir mis un autre 42 avec Chamika Karunaratne (21 ans).

Curran a atteint son objectif, cependant, quand il a pris Karunaratne derrière Bairstow alors qu’il terminait un premier cinq pour l’Angleterre après deux précédents trajets à quatre guichets dans le cricket d’essai.

Moeen Ali n’a pas lancé de balle dans les manches du Sri Lanka, les frères Curran – Tom étant entré dans le XI d’Angleterre pour Chris Woakes au repos – David Willey, Mark Wood et le fileur de jambe Adil Rashid jouant leur allocation complète de 10 overs.

Willey envisageait également un parcours de cinq guichets une fois qu’il a fait de Binura Fernando (17 ans) sa quatrième victime au début de la finale, mais les tirs agressifs de Dushmantha Chameera sur les trois dernières balles – dont l’une a duré six fois plus longtemps – ont échappé les voltigeurs anglais.

Willey a maintenant remporté 10 guichets lors de ses trois derniers matchs contre le Sri Lanka, avec un retour de jeudi après 3-44 lors du premier ODI à Emirates Riverside et 3-27 lors du troisième et dernier T20 à Southampton.

0:32 Roy a marqué 10 quatre dans ses manches alors qu’il faisait un retour impressionnant d’un problème aux ischio-jambiers Roy a marqué 10 quatre dans ses manches alors qu’il faisait un retour impressionnant d’un problème aux ischio-jambiers

Roy a raté le troisième T20 et l’ouverture de l’ODI mais n’a montré aucun effet néfaste de sa gêne aux ischio-jambiers alors qu’il frappait huit quatre dans les huit premiers overs de la poursuite après avoir remplacé Liam Livingstone dans le XI d’Angleterre – Roy était à 40 et Bairstow à seulement neuf par le temps le stand d’ouverture a atteint cinquante.

Bairstow s’est lancé en faisant flamber deux quatre et un six à Asitha Fernando au neuvième, mais a ensuite coupé le fil de jambe Hasaranga sur ses moignons au 13e, tandis que Roy, qui a atteint un 20e ODI cinquante sur 47 balles, était sur le point d’être attrapé. de Dhananjaya à midwicket au début du 18.

Le Sri Lanka n’a pas été en mesure de gagner plus de guichets, bien qu’ils auraient retiré Morgan sur 40 si le capitaine Perera avait rassemblé une chance difficile près des souches du bowling de Hasaranga au 31ème.

Dans l’état actuel des choses, Morgan a atteint un 47e ODI d’un demi-siècle, Root un 35e et l’Angleterre une victoire en série alors que la nature unilatérale de ces affrontements à balles blanches avec le Sri Lanka se poursuivait.

Regardez le troisième et dernier ODI entre l’Angleterre et le Sri Lanka, depuis Bristol, en direct sur Sky Sports Cricket (canal 401) et Sky Sports Main Event (canal 401) à partir de 10h30 dimanche.