La série de thrillers d’espionnage de Priyanka Chopra, Citadel, a coûté plus de Rs 2000 crore, le PDG d’Amazon demande une « analyse budgétaire »: Rapport

Le PDG d’Amazon.com Inc, Andy Jassy a demandé une analyse détaillée du rapport budgétaire pour les grandes émissions d’Amazon qui ont sous-performé, y compris la série de drames d’espionnage de Priyanka Chopra Jonas, Citadel. Selon le rapport de Bloomberg, Andy a remis en question le coût de certains spectacles, dont Citadel. Le thriller d’action d’espionnage a fait ses débuts sur le Web en avril dernier et a reçu un accueil tiède de la part des masses et des critiques. Selon certaines informations, la méga série a un coût de production de plus de 250 millions de dollars (Rs 2 500 crores).

Selon le rapport médiatique du portail d’information international, Jassy a demandé une analyse détaillée des grands spectacles d’Amazon, dont six ont apparemment sous-performé au cours des neuf derniers mois. Selon Nielsen, au cours des derniers mois, Amazon a dépensé 100 millions de dollars chacun pour des émissions telles que The Power, Dead Ringers, Daisy Jones & the Six et The Peripheral, et aucune d’entre elles n’a réussi à figurer sur la liste des 10 émissions les plus regardées en les Etats Unis. Les performances décevantes des plus grands salons ont conduit Amazon à supprimer 27 000 emplois et même l’avenir des projets de Jettison semble incertain.

Une autre méga série, Lord of the Rings: The Rings of Power, a eu du mal à se faire accepter par les masses lors de sa première saison. L’émission aurait coûté 400 millions de dollars à Amazon. Cependant, la série sous haute surveillance est Priyanka Chopra, vedette de Richard Madden.

Selon les informations fournies par un rapport des médias, la première saison de Citadel était censée coûter 20 millions de dollars par épisode et durer huit épisodes. En fin de compte, seuls six ont été diffusés. Pour éviter certains des tracas de production de la première saison, Joe Russo a été nommé réalisateur pour chaque épisode de la deuxième saison de l’émission, mais il serait payé 25 millions de dollars pour le concert.

Plus tôt en juin, Odetta Watkins, responsable des séries dramatiques d’Amazon Studios, a admis que Citadel avait besoin de « temps pour se développer », car le public américain était devenu « blasé ». Elle a ajouté que Citadel est une franchise mondiale. Un spin-off italien a terminé la production. Alors que le spin-off indien mettant en vedette Varun Dhawan et Samantha Ruth Prabhu est actuellement en cours de production.