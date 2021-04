THE FOX Network a repris une suite moderne du dessin animé classique Flinstones.

Bedrock suivra la famille Flinstones vingt ans après la diffusion du dessin animé original.

Qui est dans la série de suites de Flinstone?

En plus de produire le spectacle, la star de Hunger Games, Elizabeth Banks, devrait interpréter Pebbles Flintstone.

Banks développe un projet Flintstones depuis quelques années avec Warner Bros.Animation dans le cadre de son contrat avec Brownstone Productions.

Le reste de la distribution n’a pas encore été révélé.

Vingt ans plus tard et se déroulant à l’âge du bronze, le spectacle verra Fred au bord de la retraite et Pebbles dans la vingtaine se lancer dans sa propre carrière.

Le scénario pilote est en cours d’écriture par Lindsay Kerns, qui a écrit Jurassic World: Camp Cretaceous.

La série originale, diffusée en 1960, a duré six saisons sur ABC et a été la première série animée à être diffusée aux heures de grande écoute.

Quand sera-t-il diffusé?

Une date de sortie n’est pas confirmée lorsque la production démarre.

Tubi, la plate-forme de streaming gratuite de Fox Entertainment, a acquis les droits AVOD sur les six saisons de «The Flintstones», qui commenceront à diffuser sur Tubi le 1er mai.

«Bien avant les Simpsons et Springfield, les Griffins et Quahog ou même lorsque les Belchers ont commencé à servir des hamburgers sur Ocean Avenue, il y avait les Flintstones et Bedrock», a déclaré Michael Thorn de Fox Entertainment à Deadline.

«Leur empreinte dans l’univers de l’animation est indéniable et l’idée de l’adapter au public d’aujourd’hui est un défi que nous avons hâte de relever ici chez Fox avec Warner Bros., Elizabeth et Lindsay[Kerns}Aucunepressionvraiment[Kerns} Nopressurewhatsoeverreally”

«Les Flintstones sont la première famille d’animation aux heures de grande écoute», a ajouté Peter Girardi, vice-président exécutif, programmation alternative chez Warner Bros. Animation.

«Elizabeth et Lindsay ont une interprétation brillante de ces personnages, et Fox et Brownstone sont les partenaires parfaits pour les ramener aux heures de grande écoute. Cela va basculer, désolé. «





Existe-t-il d’autres séries de revival Flinstones?

Il y a eu plusieurs tentatives de nouvelles versions de la série au fil des ans, y compris des séries de courte durée comme «The New Fred and Barney Show» et «The Pebbles and Bamm-Bamm Show».

Seth MacFarlane a également développé un redémarrage de la série pour Fox en 2011, mais ce projet n’a finalement pas abouti.