Un regard brûlant sur l’échec de la Floride à surveiller le traitement de la toxicomanie a remporté un prestigieux prix pour le journalisme de service public lors des Sunshine State Awards.

« Florida Shuffle », une série du Palm Beach Post écrite par la journaliste d’investigation Antigone Barton, a remporté le prix James Batten pour le service public lors de la cérémonie annuelle de remise des prix à l’échelle de l’État, qui a été remise samedi soir à Hollywood.

Antigone Barton, journaliste d’investigation pour The Palm Beach Post.

Le rapport de Barton a révélé que la réglementation du Département de l’enfance et de la famille de l’État était presque inexistante, ce qui mettait en danger des patients comme Joseph Havrilla, présenté dans le projet de Barton. Havrilla est mort en luttant contre sa maladie en Floride. Ses restes ont été retrouvés devant une épicerie quatre mois après sa disparition.

En janvier, les législateurs de l’État ont présenté une loi obligeant le DCF à agir. En janvier, les législateurs de l’État ont présenté un projet de loi obligeant le DCF à publier sur son site Web ses rapports d’inspections, de plaintes et d’enquêtes. Le secrétaire du DCF a promis que cela se produirait avant le 1er janvier 2025.

Le dernier centre où Havrilla a été soigné avant sa mort a fermé ses portes suite à une enquête policière.

La journaliste Katherine Kokal a remporté la catégorie Éducation pour sa série d’articles sur le terrain, notamment sur les questions auxquelles les athlètes féminines devaient répondre concernant leur historique menstruel lorsqu’elles s’inscrivaient à des activités sportives.

Le photographe du Post, Greg Lovett, a également remporté la catégorie Photographie-Actualités de dernière minute. Il a été honoré pour ses images de la dévastation causée par l’ouragan Idalia à Big Bend en Floride.

Le journal frère du Post, le Palm Beach Daily News, a également eu un gagnant en la personne de David Willson, qui a remporté le Sunshine State Award pour le dessin éditorial.

Les journalistes du Post ont été récompensés dans quatre autres catégories.

Alexandra Clough, journaliste économique chevronnée, a été finaliste dans la catégorie Affaires commerciales et consommateurs pour son travail novateur sur la tentative infructueuse de l’Université de Floride d’implanter un campus à West Palm Beach.

Kimberly Miller, journaliste au Washington Post, a été finaliste dans la catégorie Environnement, science et technologie pour sa couverture unique de la météo, expliquant aux lecteurs non seulement ce qui se passait mais aussi pourquoi. Un exemple de son travail comprenait une explication des raisons pour lesquelles une tornade avait frappé Palm Beach Gardens.

Mike Diamond était également finaliste pour ses reportages dans la catégorie Communauté pour ses histoires sur les voisins touchés par des balles perdues.

Et la journaliste des communautés occidentales Valentina Palm a été finaliste dans la catégorie Reportage nécrologique pour son histoire de Michelle Damone de The Acreage — « En souvenir de Michelle Damone : « Firecracker » a combattu le cancer et a dirigé Acreage avec une touche vivante. »

« Cette liste impressionnante démontre le calibre exceptionnel des reporters, photographes et rédacteurs que nous avons le privilège d’avoir au Palm Beach Post », a déclaré le rédacteur en chef Rick Christie. « C’est un honneur de travailler avec eux chaque jour dans la tâche vitale du journalisme. Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. »

La Society for Professional Journalism décerne les Sunshine State Awards depuis 30 ans. Il s’agit du plus grand concours de journalisme de Floride, qui récompense les meilleurs écrits, photographies et designs créés par les journalistes professionnels et étudiants de l’État.

Les prix ont été annoncés lors d’une cérémonie samedi soir au Hollywood Central Performing Arts Center. Voici la liste complète des gagnants.

Cet article a été publié à l’origine sur Palm Beach Post : L’enquête sur le système de traitement des addictions en Floride récompensée