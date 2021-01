GREEN BAY, Wisconsin: Une fan de 85 ans des Packers de Green Bay qui n’a jamais manqué un match éliminatoire au Lambeau Field pensait que sa séquence touchait à sa fin cette semaine jusqu’à ce que deux frères caritatifs entendent son histoire.

Fritzie Neitzel, de Green Bay, est allée à son premier match des Packers avec son père en octobre 1945, alors qu’elle avait 10 ans.

Quand je suis né, ils ne m’ont pas mis de sang rouge. Je suis devenu vert d’un côté et or de l’autre, a déclaré Neitzel.

En tant que détenteur d’un abonnement de longue date, sa famille a essayé d’acheter des sièges pour le match de championnat NFC une fois qu’ils ont été mis en vente mercredi. Ils ont échoué. C’est alors que Neitzel a entendu parler du Spirit of Wisconsin Booster Club dirigé par Steve Ewing, de Milwaukee, et Neal Ewing, de Green Bay.

Organisé en 2015, le Spirit of Wisconsin Booster Club a demandé aux gens d’envoyer aux Ewings leurs histoires les plus fascinantes et d’expliquer pourquoi ils méritaient d’avoir l’occasion d’assister aux matchs éliminatoires. Neitzel a reçu cette semaine deux billets pour le match de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Cependant, en raison des restrictions du COVID-19, les Packers ont déclaré que tous les billets sur les téléphones portables ne sont pas transférables, sans exception. Alors Steve Ewing a conduit de Milwaukee à Green Bay samedi pour remettre le téléphone avec les billets.

Encore un désordre total, pour vous dire la vérité. C’est juste, je continue de me pincer. Je pense, est-ce que je rêve ou est-ce réel? Neitzel a déclaré à WITI-TV.

Dit Neal Ewing: Il n’y a aucune comparaison avec la récompense de la joie parce que c’est plus grand que l’argent. C’est plus grand que toutes les autres choses que les gens recherchent.

