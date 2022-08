La série de défis de natation pour femmes juniors de Khelo India se déroulera dans 5 zones

La phase 1 de la série de défis de natation pour femmes juniors Khelo India devrait commencer dans cinq emplacements zonaux les 20 et 21 août.

Les cinq zones comprennent New Delhi, Ahmedabad (Gujarat), Bangalore (Karnataka), Hoshangabad (Madhya Pradesh) et Kolkata (Bengale occidental).

A LIRE AUSSI | Le processus électoral de Hockey India sera terminé d’ici le 9 octobre, déclarent la FIH et le CoA dans une déclaration conjointe

C’est la première fois qu’une compétition zonale de natation de cette ampleur est organisée pour les catégories junior (U-18) et jeunesse (U-15) pour les filles. Environ 850 nageurs participeront à de multiples épreuves telles que le 100 m et le 200 m en nage libre, dos crawlé, brasse, papillon et quatre nages individuel. Le nombre total d’inscriptions dans tous les événements et zones dépasse les 2000.

Le ministère des Sports, dans le cadre du programme Khelo India, a sanctionné un montant total de Rs 1,02 Crore à la Fédération indienne de natation (SFI) pour la conduite de cette série sur un total de 2 phases.

Sur l’argent total sanctionné, Rs 36 Lakh a également été affecté comme prix en argent au Top 5 dans chaque événement de course dans toutes les zones.

Les lieux comprennent :

New Delhi – Complexe de piscines SAI Dr SPM

Bangalore – Ray Center, Wilson Garden

Calcutta – Piscine SAI

Hoshangabad – Narmada Taran Pushkar

Ahmedabad – Club sportif Saavy Swaraj

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici