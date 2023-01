La série de conférences sur l’histoire d’Ottawa débutera dimanche – Shaw Local

La série de conférences sur l’histoire d’Ottawa, d’une durée d’un an, parrainée par le Musée du patrimoine historique et scout d’Ottawa, débute dimanche.

Les 12 conférences de la série débuteront à 14 h au musée, 1100, rue Canal, Ottawa.

Mollie Perrot, la directrice du musée du scoutisme, débutera la série avec une présentation sur les magnifiques demeures du passé d’Ottawa, qui ornaient autrefois North Bluff. Parmi ces grandes structures qui ont été perdues dans le passé par le feu ou le boulet de démolition, figurent les maisons de l’industriel Solomon King, du juge de la Cour suprême de l’Illinois John Dean Caton et du fondateur des Boys Scouts of America, William D. Boyce. Seront également présentés « The Oaks », la maison bien connue du général de la guerre civile WHL Wallace, qui était autrefois exploitée comme musée par l’État de l’Illinois.

Sur la photo, la maison du juge de la Cour suprême de l’Illinois John Dean Caton, l’un des nombreux manoirs construits sur le North Bluff d’Ottawa qui ont été incendiés ou détruits. (Photo fournie par Lorraine McAllister)

L’entrée est de 5 $ par personne. Les billets de saison pour les 12 conférences mensuelles peuvent être obtenus au coût de 50 $. Les billets peuvent être achetés à l’avance au Musée historique et du patrimoine scout d’Ottawa ou à la porte. Les membres du Musée peuvent acheter des billets de conférence individuels pour 4 $ et des billets de saison pour 40 $.

La conférence de février aura lieu le dimanche 26 février et mettra en vedette l’historien local Dave Mumper, qui parlera du vieux centre-ville d’Ottawa : blocs, bâtiments et plus.

Général de la guerre civile WHL Wallace (Photo fournie par Lorraine McAllister)