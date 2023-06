La série de concerts d’été de DeKalb Park District commence mardi – Shaw Local

DeKALB – Le DeKalb Park District débutera sa série de concerts d’été avec Rockin’ with Ronnie: Kids’ Concerts in the Park prévu pour mardi.

La série de concerts aura lieu de 10h30 à 11h15 à partir du 13 juin au Hopkins Park Bandshell, 1403 Sycamore Road, DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’entrée aux concerts est gratuite et ouverte au public.

Le concert comprend une performance d’Istvan et de son groupe imaginaire. La série comprendra également des performances de Miss Jamie’s Farm le 18 juillet et de Todd Downing’s Tall Tales and Silly Songs le 8 août.

La 169e saison de concerts du DeKalb Municipal Band commence à 19 h 30 le 13 juin à Hopkins Park, 1403 Sycamore Road, DeKalb. Le concert mettra en vedette le soliste Gavin Wilson. Pour consulter l’horaire des concerts du groupe, visitez dekalbparkdistrict.com/calendar.

La série Music at the Mansion se tiendra de 19 h à 20 h 30 du mercredi 21 juin au 2 août au Ellwood House Museum, 420 Linden Place, DeKalb. Les divertissements d’avant-spectacle commencent à 18 h 30. De la bière, du vin, des boissons, de la nourriture et des collations sont disponibles à l’achat. Le stationnement supplémentaire sera situé à Clinton Rosette Middle School, 650 N. First St., DeKalb.

Pour information, visitez dekalbparkdistrict.com/calendar ou composez le 815-758-6663.