La série de concerts de la bibliothèque publique de St. Charles débutera le 2 octobre – Shaw Local

La bibliothèque publique de St. Charles lancera sa série de concerts du dimanche à 14 h le 2 octobre avec une performance spéciale de retour à la maison par le violoncelliste Ryan Carney.

Le concert aura lieu dans la Carnegie Community Room, située au deuxième étage de la bibliothèque. Carney partagera un répertoire amusant et élégant qui s’étend sur plus de 300 ans, allant des sonates pour violoncelle baroques et classiques aux mélodies célèbres des Beatles, des standards de jazz et plus encore. Carney sera accompagné de Shannon Adams au piano.

Carney est un bassiste, violoncelliste et professeur de musique local avec plus de 35 ans d’expérience dans l’étude et l’interprétation de divers styles de musique. Diplômé de la Northern Illinois University avec un baccalauréat en interprétation musicale et diplômé de la Jacobs School of Music de l’Indiana University avec une maîtrise en musique, Carney s’est concentré sur l’interprétation de la contrebasse classique et jazz.

Carney est un résident de longue date de St. Charles et est diplômé de St. Charles East High School. Au cours des 25 dernières années, il a apprécié le mentorat privé de nombreux jeunes musiciens de la communauté.

Adams est un musicien et professeur de musique de la région de Chicago diplômé du programme de performance vocale de l’Université de New York et joue du piano depuis plus de 20 ans.

Depuis 1981, la bibliothèque a présenté une variété de performances musicales.

Les concerts sont gratuits. La bibliothèque publique de St. Charles se trouve au 1 S. Sixth Ave. à St. Charles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur scpld.org ou appelez le 630-584-0076.