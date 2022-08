La série de clichés errants de Nathan Grant sauve la victoire de Seneca à Westville – Shaw Local

À Westville samedi soir, les Seneca Fighting Irish en visite ont ouvert la nouvelle saison avec une victoire de 35-33 sur Westville, tenant pour la vie après avoir mené 35-20 avant le quatrième quart, mais par seulement deux après un choix de 6 avec cinq et une demi-minute restante.

Nathan Grant a sauvé la journée en retard, exécutant un botté de dégagement errant dans sa propre zone d’en-but et l’exécutant à travers le milieu de terrain pour inverser la position sur le terrain.

Seneca a accumulé 494 verges de mêlée, dont 469 au sol menés par des performances de 100 verges d’Asher Hamby (128 verges, deux touchés), Collin Wright (122 verges, deux touchés) et Grant (119 verges), avec Braden Ellis ajoutant 84 verges et un autre touché.

Chris Peura (deux plaqués pour une défaite) et Hamby (six plaqués) ont mené la défense irlandaise.

« Belle victoire pour nous », a déclaré l’entraîneur de Seneca, Terry Maxwell. « Équipe de Westville très physique sur laquelle nous avons pu bien déplacer le ballon. Notre jeu de course fonctionnait bien. La ligne, les bouts serrés et les arrières ont fait un travail fantastique en bloquant.

Seneca (1-0) doit organiser son premier match à domicile vendredi contre la coopérative Hoopeston Area (0-1).

JV football

Plano 30, Ottawa 0 : Vendredi à King Field, les Corsairs (0-1) ont reçu 61 verges au sol d’Archer Cechowicz et six plaqués chacun de Ryker Reynolds et Caden Lage.