La série Comedy Club prendra le contrôle de Kelowna – Kelowna Capital News

Cela a pris trois ans, mais enfin, des spectacles d’humour professionnels réguliers auront lieu à Kelowna et à West Kelowna.

Train Wreck Comedy lance la série Club Comedy le 15 septembre et mettra en vedette les meilleures têtes d’affiche nord-américaines sur scène toutes les deux semaines du jeudi au samedi au Wings West Kelowna, au Runaways Lounge in the Mission et au Freddy’s Brewpub.

Rob Balsdon, de Train Wreck Comedy, a déclaré que ces émissions étaient à la même échelle que les clubs de comédie des grandes villes.

«La série Club Comedy était en préparation avant l’arrivée de COVID et maintenant la demande à Kelowna est encore plus grande pour la comédie stand-up professionnelle. Il ne fait aucun doute que Kelowna est prête pour des spectacles d’humour professionnels réguliers.

Le premier de la série Club Comedy est le gagnant du Canadian Comedy Award, Dave Nystrom. Nystrom a filmé une émission spéciale pour Comedy Central à New York et a remporté un prix de la Writers Guild of Canada en tant qu’écrivain pour la série comique canadienne This Hour Has 22 Minutes. Il a écrit pour National Lampoon, a écrit les reportages spéciaux sur l’édition anniversaire du film Office Space et a partagé la scène avec Robin Williams, Dane Cook, Bob Saget, Patton Oswalt et Harland Williams.

Les billets pour le premier week-end de la série Club Comedy à partir du jeudi 15 septembre au Wings West Kelowna, du vendredi 16 septembre au Runaways Lounge ou du samedi 17 septembre au Freddy’s Brewpub sont disponibles en ligne sur www.trainwreckcomedy.com.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVille de West KelownaComédie