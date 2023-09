La série Apple iPhone 16 devrait être livrée avec un bouton de capture

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max dévoilés il y a quelques semaines comportent un bouton d’action, qui remplace le commutateur de sourdine et peut effectuer plusieurs actions. Cependant, selon MacRumeursla série iPhone 16 de l’année prochaine sera également dotée d’un bouton capacitif, appelé en interne « Bouton de capture » et nommé « Projet Nova ».

La publication affirme que ce bouton de capture capacitif sera situé sur le cadre droit de l’iPhone, là où le bouton d’alimentation est positionné, quoique plus bas, là où se trouve la découpe mmWave sur les modèles d’iPhone 15. Et comme le bouton Capture est placé là où se trouve la découpe mmWave, cette dernière est déplacée vers le cadre de gauche, sous les boutons de volume.

Le but de ce bouton de capture n’est pas clair, mais il devrait fonctionner comme le bouton d’accueil de l’iPhone SE, imitant la pression d’un bouton physique. La source affirme également que le bouton de capture aura une fonctionnalité de capteur de force. De plus, contrairement au bouton d’action, qui n’est présent que sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, le bouton de capture sera présent sur toute la série iPhone 16, ce qui signifie que les modèles Vanilla et Plus l’auront également.



Apple iPhone 15 Pro Max avec le bouton d’action au-dessus des boutons de volume

La publication indique qu’Apple a également créé une configuration matérielle sans le bouton de capture comme variante de secours au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu.

En plus du bouton de capture, la série iPhone 16 devrait recevoir un bouton d’action capacitif appelé « Projet Atlas ». Il aura une conception similaire au bouton de capture et utilisera des jauges de contrainte et des moteurs à réluctance pour fournir un retour haptique.

En outre, l’iPhone 16 devrait avoir une caméra redessinée avec une disposition verticale de la caméra comme l’iPhone 12, tandis que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max contiendront respectivement des écrans de 6,3″ et 6,9″. C’est 0,2″ plus grand que leurs prédécesseurs.

Cela dit, toutes ces informations sont basées sur des modèles de pré-production, et comme la conception de la gamme iPhone 16 ne serait pas finalisée, il y a toujours une chance que le produit final que nous obtiendrons soit complètement différent.

Source