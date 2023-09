La série Apple iPhone 15 est en précommande

La série Apple iPhone 15 dévoilée il y a quelques jours lors de l’événement « Wonderlust » d’Apple sera en précommande aujourd’hui à partir de midi UTC dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde, l’Allemagne, le Japon et la Chine, avec disponibilité. à partir du 22 septembre.

La gamme iPhone 15 comprend quatre modèles : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go avec cinq options de couleurs : rose, jaune, vert, bleu et noir.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, quant à eux, sont proposés en finitions titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. L’iPhone 15 Pro bénéficie d’une option de stockage supplémentaire de 1 To, tandis que l’iPhone 15 Pro Max est disponible en capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Ci-dessous, vous pouvez consulter les prix de base des quatre modèles d’iPhone 15 sur les principaux marchés.

iPhone15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max

NOUS 799 USD 899 USD 999 USD 1 199 USD

ROYAUME-UNI 799 GBP 899 GBP 999 GBP 1 199 GBP

Allemagne 949 euros 1 099 euros 1 199 euros 1 449 euros

Inde 79 900 INR 89 900 INR 134 900 INR 159 900 INR

Chine 5 999 CNY 6 999 CNY 7 999 CNY 9 999 CNY

Japon 124 800 JPY 139 800 JPY 159 800 JPY 189 800 JPY





La gamme iPhone 15 sera disponible dans 21 pays supplémentaires à partir du 29 septembre, dont Macao, la Malaisie et le Vietnam.

Vous pouvez lire la couverture des annonces de notre iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ici pour en savoir plus à leur sujet, et vous diriger par ici pour la couverture de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus.