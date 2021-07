La série Apple iPhone 13 pour obtenir une fonctionnalité d’affichage permanent

La technologie d’affichage permanent (AOD) existe depuis plus d’une décennie, mais Apple a jusqu’à présent hésité à intégrer cette fonctionnalité à ses smartphones. Selon un nouveau scoop de Bloomberg Marc Gurman Apple apportera la fonctionnalité AOD à sa prochaine génération d’iPhone. L’AOD sur iPhone est décrit comme un « mode toujours actif de type Apple Watch » qui affiche des informations utiles telles que l’heure, la date et les notifications, même lorsque l’écran est éteint.

Gurman précise également que les iPhones de nouvelle génération apporteront des encoches plus petites, un taux de rafraîchissement de 120 Hz (probablement réservé aux modèles Pro), des chipsets A15 et des capacités d’enregistrement vidéo améliorées. La seule raison raisonnable pour laquelle Apple est si tard pour apporter AOD à ses iPhones est la gestion de l’alimentation. Compte tenu des rumeurs d’écrans LTPO (oxyde polycristallin à basse température) sur la série iPhone 13, nous pourrions de manière réaliste voir les débuts tant attendus de l’AOD sur les smartphones Apple. Bloomberg a précédemment annoncé qu’Apple prévoyait un premier lot de 90 millions d’unités de ses prochains iPhones, soit 20% de plus que celui de la série iPhone 12.

La source (nécessite un abonnement)