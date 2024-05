Netflix développe une série animée basée sur le jeu vidéo bac à sable très populaire « Minecraft ». Le streamer produira le projet aux côtés de Mojang Studios, le développeur suédois du jeu.

Les détails de l’intrigue ne sont pas encore connus, mais selon Netflix, la série « présentera une histoire originale avec de nouveaux personnages, montrant le monde de ‘Minecraft’ sous un nouveau jour ».

La série, qui sera animée par CG, est en développement avec WildBrain, le studio canadien à l’origine des projets d’animation Netflix, notamment « Sonic Prime », « Ninjago : Dragons Rising » et « Carmen Sandiego ». En 2022, Netflix a lancé une reprise de « Johnny Test » de WildBrain, initialement diffusé sur WB puis sur Cartoon Network pendant six saisons de 2005 à 2014. Le studio a également produit « The Snoopy Show » et « Snoopy in Space » sur Apple TV+ et « Fireman Sam » sur Channel 5 au Royaume-Uni.

Mojang a sorti « Minecraft » en 2011. Dans son style pixellisé caractéristique, le jeu permet aux joueurs de construire des mondes 3D à partir de blocs colorés. Plus de 140 millions de personnes jouent chaque mois à « Minecraft », qui a donné naissance aux retombées « Minecraft : Story Mode », « Minecraft Earth », « Minecraft Dungeons » et « Minecraft Legends ».

Ce n’est pas la seule adaptation narrative de « Minecraft » que Mojang a en préparation. La société appartenant à Microsoft a également réalisé un film soutenu par Warner Bros. et Legendary avec Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks et Emma Myers dans le rôle principal et Jared Hess à la réalisation. Le film devrait sortir le 4 avril 2025.

La nouvelle de la série Netflix est arrivée lors de la célébration par Mojang du 15e anniversaire du premier jeu « Minecraft ».