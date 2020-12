La ligue italienne de football de haut niveau, la Serie A, vise à lever au moins 1,15 milliard d’euros (1,4 milliard de dollars) par saison au cours des trois prochaines années grâce à la vente de droits de télévision payante pour son marché domestique, ont déclaré vendredi deux sources bien informées sur le sujet. . Lors d’une réunion vendredi, les clubs ont approuvé les termes d’un appel d’offres qui sera probablement lancé en janvier, ont indiqué les sources.

Dans un communiqué, la ligue a déclaré qu’elle avait approuvé la durée de la vente, sans divulguer ses objectifs minimaux.

Dans le cadre d’un contrat de trois ans expirant en 2021, la Serie A a levé 973 millions d’euros par saison grâce à la vente de licences nationales à l’unité SKY de Comcast et au fournisseur mondial de sports DAZN.

Les droits de diffusion sont la principale source de revenus de la Serie A et sont de plus en plus cruciaux car les matches se jouent dans des stades vides en raison de COVID-19[feminine les restrictions et les entreprises réduisent leurs budgets publicitaires.

Afin de résister à une baisse de ses revenus due à la pandémie, la ligue italienne cède ses activités de droits médias et vend une participation de 10% dans l’unité nouvellement créée à un consortium de capital-investissement pour 1,7 milliard d’euros.

Les analystes estiment que la prochaine vente de droits de diffusion de Serie A serait confrontée à des conditions de marché difficiles.

Alors que le roman coronavirus La crise incitera les diffuseurs traditionnels à maîtriser leur base de coûts, l’appel d’offres pourrait également être affecté par une interdiction antitrust empêchant le premier acteur italien de la télévision payante SKY de distribuer du contenu exclusif sur sa plate-forme de streaming.

SKY a pris la part du lion dans la précédente vente de droits nationaux de Serie A.

Plus tôt vendredi, afin de stimuler le football italien, Amazon a obtenu les droits exclusifs de diffuser les meilleurs matchs de la Ligue des champions européenne en Italie sur sa plate-forme Prime Video pour les saisons 2021-2024, lors de sa première incursion dans la diffusion d’événements sportifs dans le pays.