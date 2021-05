La série à succès sera diffusée en deux parties, la date de sortie est annoncée avec un teaser puissant

Dans une nouvelle passionnante pour les fans de ‘Money Heist’, Netflix a enfin révélé la date de sortie de la dernière saison de la série. Parallèlement à cela, le géant du streaming a également publié un teaser puissant.

Le teaser capture les émotions de chaque membre de gang au ralenti alors que la couverture de 2WEI « In The End » joue en arrière-plan. Le teaser a beaucoup d’action avec des batailles d’armes à feu et des combats physiques. La fin du plus grand braquage de l’histoire approche et ce qui a commencé comme un vol se transformera en guerre.

Regardez le teaser ici:

Selon Netflix, « Money Heist 5 » reviendra en deux versements de cinq épisodes chacun. Partie 5: Le volume 1 sera diffusé le 3 septembre 2021 tandis que le volume 2 sera diffusé le 3 décembre 2021.

Sur les raisons pour lesquelles la dernière saison de «La Casa de Papel» sera diffusée en deux volumes, le créateur de la série, Álex Pina, a déclaré: «Lorsque nous avons commencé à écrire la cinquième partie au milieu de la pandémie, nous avons senti que nous devions changer ce qui était attendu de la saison de dix épisodes et utiliser tous les outils possibles pour créer la sensation d’une finale de saison ou d’une finale de série dans le premier volume lui-même. Nous avons décidé de travailler dans un genre extrêmement agressif, mettant The Gang sur les cordes. Dans le volume 2, nous nous concentrons davantage sur la situation émotionnelle des personnages. C’est un voyage à travers leur carte sentimentale qui nous relie directement à leur départ. »

La dernière saison du drame policier espagnol jouera, Ursula Corbero dans Tokyo et Alvaro Morte dans The Professor, ainsi que les acteurs Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric et Enrique Arce qui reviendront pour le spectacle.

Le tournage de la dernière saison de «Money Heist» s’est officiellement terminé le 14 mai. «Ce qui a commencé comme un hold-up s’est terminé en famille. C’est un résumé de la partie 5 de La Casa de Papel / Money Heist. Merci à tous les fans de faire partie de La Resistencia (la résistance)! Nous avons hâte de vous montrer comment cette histoire se termine », a écrit Netflix dans son message.

Les acteurs de la série, y compris le réalisateur Jesus Colmenar, les acteurs Alvaro More et Pedro Alonso ont déjà fait leurs adieux émotionnels à la série.