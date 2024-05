La Serie A répond à Maldini après les accusations de censure

La Lega Serie A a publié une déclaration en réponse aux accusations de censure de l’ancien directeur milanais Paolo Maldini alors que la querelle autour de son interview révélatrice continue.

Le 9 maièmel’ancien défenseur légendaire a parlé de sa carrière de joueur, de son passage en tant que réalisateur et de sa sortie acrimonieuse des Rossoneri dans une longue interview avec le journaliste Alessandro Alciato sur Radio Serie A, la radio officielle de l’élite italienne.

Un jour plus tard, Alciato a laissé entendre qu’il avait subi des pressions pour ne pas diffuser l’interview, partageant sa frustration. Mardi après-midi, Maldini a publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat Danilo Buongiorno, se plaignant de censure et menaçant d’éventuelles poursuites judiciaires.

La Lega Serie A répond à Maldini

Dans un déclaration Publié aujourd’hui, la Lega Serie A a répondu à Maldini et à son avocat Buongiorno, contestant les accusations de censure, essayant d’expliquer pourquoi il a été brièvement retiré de la liste sur YouTube avant d’être à nouveau rendu public.

« En référence à une prétendue ‘censure’ de l’interview de Paolo Maldini diffusée sur ‘Radio Serie A avec RDS’, la Lega Serie A précise dans un communiqué que la nouvelle diffusée est fausse puisque l’interview complète a été diffusée deux fois à la radio sur Le 9 mai et immédiatement, le projet complet de celui-ci a été envoyé à toutes les rédactions journalistiques afin qu’elles puissent en avoir une pleine compréhension.

« L’affirmation selon laquelle il y a eu des pressions pour ne pas diffuser l’interview ne correspond pas non plus à la vérité, car elle est facile à vérifier puisque la publication ne dépend que de la Ligue elle-même.

« Cette interview, après avoir été diffusée intégralement à la radio et après que les extraits les plus significatifs aient été publiés sur les réseaux sociaux officiels de la Ligue, a également été publiée, toujours dans son intégralité, sur la chaîne YouTube de Serie A, où elle est restée jusqu’à l’après-midi. .

« Suite à de nombreux commentaires négatifs, visant également le protagoniste de l’interview, la Lega Serie A, en totale autonomie éditoriale et dans le respect d’une pratique typique dans la gestion des canaux sociaux et normalement adoptée dans le passé pour limiter de tels sentiments négatifs, avait placé l’interview susmentionnée en mode « non répertorié ».

« Vendredi matin, aussitôt la polémique apaisée, l’interview était à nouveau accessible sur la chaîne YouTube officielle de la Ligue où elle peut encore être visionnée en intégralité aujourd’hui. »