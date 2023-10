La Serie A passe aux cartes pour Jadon Sancho, mais pas à la Roma

Un club majeur de Serie A complote pour aider Jadon Sancho à mettre fin à son contrat avec Manchester United. Mais malgré les rumeurs, la Roma de José Mourinho n’est pas une possibilité.

La carrière de Sancho à Old Trafford est en ruine seulement deux saisons après son acquisition du Borussia Dortmund. Ce n’est un secret pour personne que lui et le patron de United, Erik ten Hag, se sont disputés.

Le coach néerlandais a mis l’ailier sur le banc pour le voyage face à Arsenal le mois dernier en raison de ses performances médiocres à l’entraînement. Sancho a riposté en contestant l’affirmation de Ten Hag et en affirmant qu’il avait été désigné comme le bouc émissaire du club depuis son arrivée.

Depuis, le joueur de 23 ans n’a plus le droit de jouer pour les Diables Rouges et doit s’entraîner seul. Il n’a pas encore présenté à Ten Hag les excuses qu’il recherche. Par conséquent, il continue d’être exclu des plans du manager.

La Juventus veut que United paie la moitié du salaire de Sancho

Malgré le désir de Manchester United de se débarrasser de Sancho en janvier, ils pourraient avoir du mal à récupérer les 89 millions de dollars astronomiques qu’ils ont dépensés pour lui en 2021.

Selon The Sun, le joueur a retenu l’attention de la centrale italienne Juventus, qui pourrait lui fournir un moyen de quitter l’Angleterre lors du prochain mercato de janvier.

La rumeur veut que les géants de la Serie A soient intéressés par un prêt de Sancho avec option d’achat à l’été 2024 pour environ 73 millions de dollars. Néanmoins, pour que le transfert temporaire soit effectué, United devrait payer aux Bianconeri la moitié de ses 428 000 $ par semaine en salaires.

Aucune autre option pour sauver

Le rapport ajoute que Sancho envisage un transfert en Serie A, notamment à Turin, où il espère relancer sa carrière. Des rumeurs annonçaient un transfert en Arabie Saoudite pour l’été, mais il a finalement décidé de ne pas jouer pour une équipe du Moyen-Orient.

Il était également largement attendu que l’international anglais rejoigne le Borussia Dortmund, où il avait joué pendant quatre ans, lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Cependant, on pense qu’il n’est pas intéressé à retourner dans son ancien club et que la perspective de recommencer en Italie est plus séduisante.

Crédit photo : IMAGO / Sebastian Frej