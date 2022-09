La Serie A Napoli lance un kit sur le thème des chauves-souris pour Halloween

Napoli jouera à nouveau dans un kit sur le thème d’Halloween. Naples FC/EA7

Jamais timide quand il s’agit de lancer des kits de nouveauté curieux, Napoli est allé tôt et a sorti sa nouvelle bande sur le thème d’Halloween pour la saison 2022-23.

Un mois entier avant les vacances, le Partenopei ont dévoilé le maillot effrayant en édition limitée qui sera porté par l’équipe sur le terrain vers la fin octobre.

Conçu par la division sport interne d’Emporio Armani, le maillot bleu est couvert d’essaims de chauves-souris vampiriques.

Notre maillot édition spéciale Halloween est arrivé ! 🦇 👻 MAINTENANT DISPONIBLE ! 🎃

👇

Le kit macabre est la continuation d’un thème saisonnier déployé pour la première fois lors de la dernière campagne lorsque Napoli a enfilé une chemise noire couverte de toiles d’araignées pour sonner All Hallow’s Eve.

Le kit de chauve-souris représente la cinquième sortie de kit de la saison à ce jour pour Napoli, qui a offert à ses fans pas moins de 15 bandes officielles à domicile, à l’extérieur, troisième, gardien de but et édition spéciale en 2021-22, dont non pas un mais deux hommages au tard, grand Diego Maradona.