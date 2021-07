La Serie A interdit les kits verts de la campagne 2022-2023 pour plus de clarté télévisée

Facebook

La Lazio a utilisé un maillot vert citron comme tenue à l’extérieur lors de la campagne 2020-21. Alessandro Sabattini/Getty Images

La Serie A italienne a interdit l’utilisation de kits verts pour les joueurs de champ à partir de la campagne 2022-2023 pour plus de clarté à la télévision.

Les équipes devront combiner d’autres couleurs dominantes avec le vert pour éviter toute confusion. le La Lega Serie A a publié de nouvelles spécifications concernant les uniformes d’équipe, y compris les couleurs et les chiffres.

La mesure a été prise donc il y a un contraste quand il s’agit de déplacer les joueurs et l’herbe.

Les clubs Sassuolo et Venezia, qui sont de retour dans l’élite italienne après 19 ans, ont le vert dans leur emblème. Sassuolo, connu sous le nom de Neroverdi, avoir combiné à la fois vert et noir dans leur kit maison tandis que Venise a un maillot rayé orange, vert et noir.

Lazio basée à Rome a utilisé un maillot vert citron comme tenue à l’extérieur de la campagne 2020-21 mais cela ne sera pas autorisé en vertu de la nouvelle réglementation.

Les gardiens pourront porter n’importe quelle couleur pour les différencier des joueurs de champ et des arbitres.