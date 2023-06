La Serie A incapable d’obtenir des offres favorables pour les droits nationaux

La Serie A a du mal à décrocher les droits de diffusion nationaux. Les droits de diffusion de la ligue, aux niveaux national et international, expirent à la fin de la saison 2023/24. Cependant, comme on l’a vu avec la Premier League en 2022, les ligues aiment que leurs droits de diffusion soient bloqués un certain temps à l’avance.

L’élite italienne entame des négociations privées sur l’avenir de ses droits médiatiques nationaux. La Serie A a estimé que les offres d’une paire d’entités de diffusion étaient trop basses sur la base des évaluations de la ligue.

La Serie A visait un accord de six ans d’une valeur d’environ 7,86 milliards de dollars pour les droits nationaux. En comparaison, l’accord actuel de trois ans a empoché la ligue 3 milliards de dollars. DAZN diffuse la majorité des jeux, et Sky Italia participe également à la couverture, mais pas autant que DAZN.

Pourtant, la Serie A n’a reçu aucune offre dont elle était trop satisfaite. La Serie A se bat pour maximiser ses profits, mais elle pourrait être contrainte de choisir entre trois diffuseurs. Selon Reuters, il s’agit de DAZN, Sky Italia et MFE-MediaforEurope, anciennement connu sous le nom de Mediaset. La ligue n’a divulgué aucune information sur les personnes avec lesquelles elle entamerait des négociations.

Quoi qu’il en soit, la Serie A mène une bataille difficile, en particulier compte tenu des bénéfices des autres ligues. À savoir, l’accord actuel de trois ans de la Serie A représente moins de la moitié des droits de diffusion nationaux que la Premier League obtient des diffuseurs anglais.

La Serie A attend les droits nationaux avant de regarder à l’étranger

Sécuriser un partenaire de diffusion, ou des partenaires, en Italie est la priorité absolue de la Serie A. Ce n’est qu’alors que la ligue pourra commencer à examiner les accords internationaux, y compris les États-Unis. Tout comme les droits nationaux, l’accord de Serie A avec CBS expire à la fin de la saison 2023/24.

CBS a fait un excellent travail avec la Serie A, il est simplement confronté au défi de poursuivre cette croissance. Le diffuseur est un foyer potentiel pour un certain nombre de ligues, et bon nombre de ces compétitions feraient bien de trouver l’analyse approfondie que la gamme d’hôtes de CBS peut fournir.

PHOTO : IMAGO / Gribaudi/Imagephoto