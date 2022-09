La Serie A italienne envisagera d’organiser un match des étoiles similaire à ceux disputés aux États-Unis, a déclaré mercredi le président de la ligue Lorenzo Casini.

“L’idée d’un match des étoiles en Serie A mérite notre attention. Nous étudierons le projet et les clubs de l’assemblée évalueront tous les avantages et les inconvénients”, a déclaré Casini, cité par l’ANSA.

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a suggéré cette semaine, lors d’une conférence à New York, qu’un match All-Star “nord contre sud” de la Premier League créerait des revenus qui filtreraient la pyramide du football anglais.

“En fin de compte, j’espère que la Premier League tirera une petite leçon du sport américain et commencera vraiment à comprendre pourquoi ne ferions-nous pas un tournoi avec les quatre dernières équipes, pourquoi n’y a-t-il pas de match des étoiles ?” Boehly a déclaré mardi lors d’une apparition à New York à la conférence SALT, un forum mondial de leadership éclairé et de réseautage.

“Les gens parlent de plus d’argent pour la pyramide — MLB [Major League Baseball] ont fait leur All-Star Game à Los Angeles cette année, nous avons gagné 200 millions de dollars entre un lundi et un mardi. Vous pourriez faire un match des étoiles nord contre sud pour la Premier League afin de financer très facilement tout ce dont la pyramide avait besoin. »

L’idée de Boehly, cependant, a été négligée par le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, qui a suggéré que les fans de Premier League ne seraient pas impressionnés.

“Quand il trouvera une date pour ça, il pourra m’appeler. Il oublie que dans les grands sports américains, ces joueurs ont des pauses de quatre mois”, a déclaré Klopp.

“C’est complètement différent dans le football. Que puis-je dire ? Veut-il également amener les Harlem Globetrotters et les laisser jouer contre une équipe de football ?”

Il est peu probable qu’un match des étoiles en Italie ait un format nord-sud. La saison actuelle de Serie A ne comprend que trois équipes au sud de Rome et 15 basées dans le nord du pays.