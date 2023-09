La Serie A envisage une plateforme de streaming directement destinée aux consommateurs

Alors que la nouvelle saison est en cours, la première ligue italienne, la Serie A, se trouve à un moment critique en ce qui concerne ses droits de diffusion et de streaming. Les droits actuels expirent à la fin de la saison 2023/24. Les offres étant inférieures à l’objectif de la Ligue, on parle désormais de la Serie A qui lancerait son propre service.

Les diffuseurs ne parviennent pas à atteindre la valorisation de la Serie A

La Serie A a eu du mal à attirer des offres satisfaisantes pour le prochain cycle de droits médiatiques. La ligue s’est fixé un objectif d’environ 1,25 milliard de dollars par saison. Cependant, les offres de DAZN, Sky Italia et MediaForEurope se sont avérées très insuffisantes.

Un facteur clé de cette position agressive est la disparité financière entre la Serie A et les principales ligues européennes. La Premier League anglaise a conclu un accord national d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars par an pour 2022-2025. Même la Liga espagnole et la Bundesliga allemande gagnent respectivement plus de 1,5 milliard de dollars et 1,2 milliard de dollars grâce à leurs droits nationaux. Les clubs de Serie A subissent les conséquences d’un gain de près d’un milliard de dollars de moins.

La ligue estime que sa valeur commerciale mérite des accords comparables à ceux de la Liga et de la Bundesliga. Le lancement d’une plateforme de vente directe au consommateur constituerait une étape audacieuse vers l’actualisation de cette valeur.

S’adresser directement au consommateur, une option viable

Les offres inférieures aux attentes ont incité la Serie A à envisager une approche drastique. Il pourrait lancer sa propre plateforme de streaming directement auprès des consommateurs. Selon le directeur général de la Serie A, Luigi De Siervo, la ligue dispose de l’infrastructure prête à distribuer directement les matches. S’exprimant lors d’un événement à Milan, il a déclaré : « Nous avons la structure pour offrir [matches] directement aux téléspectateurs… nous envisageons cette option.

Les offres ne répondant pas aux attentes, De Siervo a insisté sur le fait que la Serie A n’accepterait pas d’offres insatisfaisantes. Cependant, si les offres restent insuffisantes d’ici la date limite du 15 octobre, l’option nucléaire d’un service de streaming de Serie A semble probable. Cela représente un bouleversement majeur. La Serie A contournerait les diffuseurs établis et soutiendrait sa capacité à générer des revenus plus élevés de manière indépendante.

Bien que risquée, la stratégie n’est pas sans mérite

La Serie A peut tirer parti de sa vaste base de fans mondiale, de la présence de clubs d’élite comme la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan et de joueurs vedettes comme Lautaro Martinez et Rafael Leão. Un service détenu et exploité offre un contrôle total sur la production, la distribution et la monétisation. Si elle est commercialisée et tarifée de manière efficace, une plateforme de streaming pourrait attirer un public local et international. Et en entretenant une relation directe avec les clients, la Serie A conserve tous les revenus plutôt que de les partager avec les partenaires de diffusion.

Cette approche directe au consommateur présente des défis. Lancer et exploiter un service de streaming vidéo à partir de zéro est complexe et coûteux. Et la Serie A serait confrontée à une concurrence intense pour le temps passé par les téléspectateurs et les dollars d’abonnement. Mais la ligue semble prête à faire ce pari audacieux pour transformer son modèle de diffusion, soutenir la valeur de ses produits et maximiser ses revenus. Si les enchères nationales restent faibles, les fans de football italiens pourraient bientôt disposer d’un service de streaming de Serie A qui leur soit propre.

PHOTO : IMAGO / Beaux Sports