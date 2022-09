Les rapports montrent que la Serie A italienne est prête à introduire une technologie de hors-jeu semi-automatisée pour aider le VAR. La Gazzetta dello Sport affirme qu’il y a eu des discussions pour intégrer la technologie dès octobre.

La Serie A serait la première ligue nationale à utiliser la technologie de hors-jeu semi-automatisée. Cependant, l’UEFA Champions League utilise déjà la programmation.

Le hors-jeu semi-automatisé utilise un capteur à l’intérieur du ballon pour correspondre aux caméras du stade. La combinaison prend des informations à un taux de 500 points de données par seconde. Il y a un moment défini où le ballon est botté, et cela s’aligne avec les caméras pour distinguer où les joueurs utilisent des points sur leur corps.

Bien que cette fonctionnalité n’en soit qu’à ses débuts, il y a eu un mélange d’opinions sur la technologie.

Le hors-jeu semi-automatisé arrive en Serie A

Les décisions VAR utilisant la technologie de hors-jeu semi-automatisée semblent beaucoup plus attrayantes pour les fans, à la fois à la maison à la télévision et à l’intérieur du stade. Plutôt que de minuscules lignes sur le terrain, la technologie utilise un rendu 3D de la situation de hors-jeu. C’est clair et simple, un trait qui n’est pas partagé avec les lignes colorées typiques des décisions de hors-jeu VAR. De plus, une détermination finale du hors-jeu prend généralement moins de temps avec la nouvelle technologie.

À Bruges contre #Bayer04la nouvelle technologie de hors-jeu semi-automatisée de l’UEFA a indiqué que Patrik Schick était hors-jeu. C’est une décision ridicule. La marge de hors-jeu était infime. L’IFAB doit changer la loi afin qu’il y ait une “lumière du jour claire” entre l’attaquant et le défenseur pour être hors-jeu. pic.twitter.com/OntfxZ6gYB – Parlons de football mondial (@worldsoccertalk) 8 septembre 2022

Il y a cependant eu quelques plaintes concernant ce nouveau système. Le Bayer Leverkusen pensait avoir égalisé le score contre le Club de Bruges mercredi dernier et a saisi un point vital sur la route. Néanmoins, la technologie de hors-jeu semi-automatisée a statué que l’attaquant Patrik Schick était hors-jeu lorsqu’il a mis le ballon au fond des filets. Les rediffusions ont montré que l’international tchèque était hors-jeu par le bord extrême de sa botte. Bruges a remporté le match 1-0.

La controverse est à l’origine de la recherche en Serie A de la technologie de hors-jeu semi-automatisée. Le week-end dernier, Arkadiusz Milik pensait avoir marqué le but vainqueur pour la Juventus dans le temps additionnel contre Salernitana. L’arbitre a décidé, avec l’aide du VAR, que Leonardo Bonucci était hors-jeu pendant le but. Les rediffusions suggèrent que le milieu de terrain de Salernitana Antonio Candreva était près du drapeau de coin et a peut-être gardé toute l’équipe de la Juventus à ses côtés. Pourtant, au final, les géants italiens ont fait match nul 2-2.

La technologie de hors-jeu semi-automatisée aurait repéré Candreva et aurait probablement aidé à prendre la bonne décision.

PHOTO : IMAGO / Agence Photo Indépendante