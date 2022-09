La Serie A accueillera une femme arbitre pour la première fois

Ferrieri Caputi a officié en Serie D, Serie C et Serie B. Giuseppe Cottini/Getty Images

Maria Sole Ferrieri Caputi deviendra la première femme officielle à prendre en charge un match de Serie A lorsque Sassuolo accueillera Salernitana dimanche, a annoncé mercredi l’Association italienne des arbitres (AIA).

Ferrieri Caputi est devenue la première femme à arbitrer un match italien de haut niveau l’année dernière lorsque Cagliari a joué contre Cittadella dans la Coppa Italia. Elle a rejoint l’équipe d’arbitrage de la Serie A en juillet.

“C’est un moment historique”, a déclaré le président de l’AIA, Alfredo Trentalange, lors d’une conférence de presse.

Ferrieri Caputi a rejoint l’association des arbitres en 2007, travaillant dans les ligues provinciales et régionales, avant de commencer à arbitrer des matchs de Serie D en 2015.

Sa prochaine étape est survenue en 2019 lorsqu’elle a supervisé deux matchs de qualification pour le Championnat d’Europe féminin et, l’année suivante, a commencé à arbitrer des matchs de Serie C, ainsi qu’un affrontement en Serie B entre Cittadella et SPAL.