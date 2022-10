La série 12T de Xiaomi vous permet de choisir : Qualcomm ou MediaTek ?

Xiaomi a annoncé ses derniers téléphones de milieu de gamme lors d’un événement à Munich, et le 12T Pro à 699 £ / 749 € se distingue comme étant le deuxième téléphone à avoir un capteur de caméra principal de 200 Mp.

À cet égard, il est sur les talons du Motorola Edge 30 Ultra, le premier téléphone à utiliser le capteur Isocell HP1 200Mp de Samsung. Le prochain Samsung Galaxy S23 Ultra devrait embarquer une version mise à jour du capteur en 2023.

Xiaomi affirme que le capteur 200Mp du 12T Pro améliorera la clarté de l’image, la mise au point et les performances en basse lumière, mais il reste à voir si cela se confirme dans une utilisation réelle. Un nombre de mégapixels plus élevé ne garantit pas de meilleures photos. En fait, entasser tous ces pixels dans un petit capteur signifie que chacun capte moins de lumière, nous sommes donc impatients de voir exactement comment il fonctionne en basse lumière en particulier.

La société a également lancé le Xiaomi 12T à 499 £. Ce téléphone non Pro est alimenté par le MediaTek Dimensity 8100 Ultra ; le 12T Pro opte pour le Snapdragon 8+ Gen 1.

Il est à noter que les deux téléphones utilisent des processeurs phares, malgré leurs prix relativement bas. Le 8100 Ultra n’est pas assez Le dernier et le plus grand de MediaTek – ce prix revient au Dimensity 9000+. Cependant, vous ne trouverez pas mieux que le 8+ Gen 1 du côté de Qualcomm, et c’est l’une des raisons pour lesquelles le 12T Pro coûte 200 £ plus cher. Néanmoins, vous devez vous attendre à d’excellentes performances des deux téléphones, en particulier lorsqu’ils sont combinés avec 8 ou 12 Go de RAM.

Sur le 12T standard, l’objectif principal de l’appareil photo est de 108Mp, soit encore beaucoup plus de pixels que sur la plupart des téléphones. Les autres caméras des deux sont piétonnes en comparaison, avec des capteurs ultra-larges 8Mp, macro 2Mp et selfie 20Mp, montrant où les coins ont été coupés pour atteindre les niveaux de prix.

Xiaomi

La caméra selfie est logée dans une petite encoche perforée, mais elle n’enlève rien au grand écran OLED de 6,67 pouces, 2712 x 1220 sur les deux combinés. Outre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous bénéficiez également d’un échantillonnage tactile de 480 Hz pour une expérience extra fluide et réactive.

Les tailles de batterie sont également identiques – une capacité de 5 000 mAh qui, selon Xiaomi, vous procurera jusqu’à 13,5 heures de temps d’écran. Vous bénéficiez également d’une charge filaire ultra-rapide de 120 W, qui est censée fournir une charge complète en seulement 19 minutes. L’adaptateur nécessaire est également inclus dans la boîte.

Les autres caractéristiques à noter incluent un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, deux haut-parleurs et NFC, le tout dans des appareils pesant un peu plus de 200 g (202 g sur le 12T, 205 g sur le 12T Pro).

Les deux téléphones exécutent le skin MIUI sur Android 12, mais une mise à jour vers Android 13 est en cours. Xiaomi s’engage désormais sur trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour logicielles pour la plupart de ses téléphones, de sorte que les 12T et 12T Pro devraient être pris en charge jusqu’en 2026.

Jusqu’à présent, nous n’avons que des prix au Royaume-Uni. Le Xiaomi 12T standard semble être un milieu de gamme capable pour ce prix de 499 £/599 €, tandis que vous devrez payer au moins 699 £/799 € pour le 12T Pro. Cependant, la tarification anticipée du 20 au 24 octobre fera baisser les prix de départ de 100 £, le Pro incluant même la nouvelle tablette Redmi Pad sans frais supplémentaires.

Le prix complet et la disponibilité ne sont pas encore révélés.

Pad Redmi

Xiaomi a également dévoilé le Redmi Pad, qui est présenté comme une liste budgétaire pour les jeux mobiles et la consommation de contenu.

Cela se reflète dans le choix du chipset – Helio G99 de MediaTek – qui n’est pas adapté aux applications de productivité exigeantes. Il est rejoint par seulement 3 Go de RAM sur le modèle d’entrée de gamme, mais il est possible d’augmenter jusqu’à 4 ou 6 Go.

L’affichage est sans doute le point culminant de toute tablette, et le Redmi Pad dispose d’un écran LCD de 10,61 pouces. Il a une résolution de 1200 × 2000 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi qu’une revendication très spécifique : la toute première tablette au monde à être certifiée SGS pour une faible fatigue visuelle.

Xiaomi

Dans certains cadres assez épais, vous trouverez une caméra selfie 8Mp, bien qu’un champ de vision de 105° en fasse une option décente pour les appels vidéo. À l’arrière, il n’y a qu’un seul objectif 8Mp de plus.

Le Redmi Pad est équipé d’une batterie de 8 000 mAh, qui, selon Xiaomi, durera “toute la journée”. Bien sûr, cela dépendra de divers facteurs, y compris vos habitudes d’utilisation personnelles. La charge rapide fait un grand pas ici à 18 W, bien que l’adaptateur 22,5 W dans la boîte puisse en tirer le meilleur parti.

Malgré la taille de la batterie, Xiaomi a réussi à garder le Redmi Pad relativement fin – 7,05 mm. À 445 g, il est également facile à emporter partout avec vous.

Le Redmi Pad coûtera 269 £ / 279 €, mais les prix ailleurs n’ont pas encore été révélés. On ne sait pas non plus quand l’appareil sera mis en vente.

Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi a également dévoilé de nouveaux écouteurs sans fil. Les Redmi Buds 4 Pro visent à offrir une expérience d’écoute haut de gamme dans un boîtier compact et abordable.

Outre les deux pilotes et l’audio haute résolution, la caractéristique la plus notable ici est la suppression active du bruit (ANC). Il peut prétendument réduire le bruit de fond jusqu’à 43 dB, ce qui signifie que la saisie au clavier et les klaxons des véhicules doivent être noyés.

Pour un effet maximal, vous devrez activer l’ANC “profond”, mais des modes léger et équilibré sont également disponibles. Si vous voulez entendre le son autour de vous, il existe également un mode adaptatif.

La conception des Buds 4 Pro n’a rien de révolutionnaire, mais les bourgeons et le boîtier présentent une résistance à la poussière et à l’eau IP54. Deux couleurs sont disponibles – blanc et noir.

Xiaomi

Xiaomi dit que vous obtiendrez jusqu’à neuf heures d’utilisation des Redmi Buds 4 Pro eux-mêmes, plus 25 heures supplémentaires à partir du boîtier. Comme prévu, ce dernier se charge via USB-C.

Les Redmi Buds 4 réguliers ont également été annoncés, mais on ne sait pas en quoi ils diffèrent du modèle Pro.

Le Buds Pro coûte 84,99 £, mais une autre offre de lève-tôt du 4 au 6 octobre fait baisser le prix à 74,99 £.

Lors du même événement, Xiaomi a annoncé le lancement mondial du Mi Band 7 Pro. Cela a été annoncé pour la première fois en Chine en juillet, et il semble devoir rester le tracker de fitness budgétaire à battre. Les fonctionnalités incluent le suivi continu de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, ainsi que la prise en charge de 120 sports différents, l’évaluation du stress et le suivi du cycle féminin.