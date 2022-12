La sérénité d’Hugo Lloris aide la France à tracer le destin de la Coupe du monde

DOHA, Qatar — Mercredi, alors qu’il s’aligne pour l’hymne avant la deuxième demi-finale contre le Maroc, Hugo Lloris cherchera sa femme et ses enfants dans les tribunes comme il le fait toujours. Il saluera discrètement avant de se recentrer sur l’un des matchs les plus importants de sa carrière.

À 35 ans – il fête ses 36 ans une semaine après la finale – il s’agit très probablement de la dernière Coupe du monde pour le gardien de but vétéran, même si son voyage s’arrêtera mercredi ou dimanche, et avec chagrin ou triomphe. Mais Qatar 2022 restera à jamais dans son cœur et dans les livres d’histoire. Après tout, c’est à Doha, contre l’Angleterre le week-end dernier, que Lloris est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du football masculin en France avec 143 apparitions, battant le record établi par le défenseur Lilian Thuram.

Plus que cela, la victoire contre l’Angleterre signifie qu’il y aura un 144e à suivre, et cette victoire doit beaucoup à la performance du gardien français.

Avant le match, Lloris n’aimait pas les vives critiques des médias anglais, dont une grande partie suggérait qu’il était le maillon le plus faible de son pays. “Il a été vraiment touché par ça. Ça fait 10 ans qu’il joue en Angleterre et il pensait qu’ils savaient ce qu’il faisait”, explique une source proche de l’équipe de France. “Donc, cela lui a donné encore plus de colère, de désir et de motivation supplémentaire pour avoir un grand match, ce qu’il a fait. Il voulait leur prouver le contraire, et il l’a fait.”

Pour être juste, toute l’équipe française s’est ralliée à son capitaine après la défaite de l’Angleterre; ils n’appréciaient pas non plus cette analyse et étaient convaincus que Lloris serait irréprochable.

Au-delà de la gravité d’une demi-finale de Coupe du monde, remporter 143 sélections avec l’équipe nationale est un exploit incroyable. Lloris a fait ses débuts en novembre 2008 sous Raymond Domenech, puis a joué pour Laurent Blanc et enfin Didier Deschamps. Cela peut ne pas sembler être beaucoup de managers, mais tous les trois ont présidé à des époques très différentes, des plus désordonnées (Domenech et la Coupe du monde 2010) aux grands succès (victoire de la Coupe du monde 2018, victoire de l’UEFA Nations League en 2020-21) de l’ère Deschamps.

Lloris a déjà établi un record individuel avec l’équipe nationale masculine de France, mais il n’a pas fini tant qu’il n’a pas aidé son équipe nationale à terminer le travail lors de cette Coupe du monde. ANP via Getty Images

De ses débuts à son record d’apparitions, le n°1 de Tottenham a grandi et s’est adapté à travers les hauts et les bas de l’équipe nationale. Il a tant appris des échecs et des triomphes des 14 dernières années, mais est resté serein tout au long. La sérénité est sa principale qualité et il tentera de la transmettre à nouveau à son groupe mercredi.

“Nous devons garder la même approche sereine. Il n’y a pas de secret : c’est ce que nous allons apporter. Nous nous rapprochons de quelque chose de grand. Plus nous avançons, plus je suis et nous sommes concentrés”, a expliqué Lloris mardi matin. .

En regardant l’équipe se préparer, Lloris semble encore plus serein que d’habitude. Il semble parfois impénétrable, peut-être parce que c’est très probablement sa dernière Coupe du monde ; il ne laissera pas la pression l’atteindre. Il est calme et composé à tout moment, rayonnant de calme entre les poteaux, mais il sait aussi quand parler sévèrement à ses coéquipiers. Avant la rencontre cruciale avec l’Angleterre, c’est Lloris qui s’est exprimé le plus fort dans le vestiaire, rappelant à tous de ne rien prendre pour acquis, soulignant que ce match serait gagné par les moindres détails, et que son équipe devait se concentrer pour s’assurer qu’elle prendrait le dessus. une chance qui s’est présentée à eux.

Pour la plupart, Lloris ne parle pas beaucoup et ne l’a jamais fait, mais étant vocal avant les quarts de finale, il se sent à l’aise de dire ce qu’il a à dire quand il sent que le moment est venu. Il ne rate jamais un tour. C’est un maître de l’intelligence émotionnelle, ce qui explique pourquoi il est un capitaine aussi respecté pour la France et Tottenham.

Cette intuition a été un élément sous-estimé des progrès de la France lors de cette Coupe du monde. Avec toutes leurs blessures avant et pendant les premières étapes du tournoi – Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Lucas Hernandez et Karim Benzema – ainsi que tous les points d’interrogation sur le meilleur XI de cette équipe et le scepticisme quant à savoir si la France pourrait être la première équipe à défendre le titre de la Coupe du monde depuis le Brésil en 1962, Lloris n’a jamais douté. Plus que cela, il a uni ce groupe. Il a tendance à s’asseoir à côté de Raphael Varane à la table du dîner, vers la fin, et de là, il peut tout voir et tout entendre. Même s’il est un très bon joueur de poker lorsqu’il affronte Varane et Antoine Griezmann, vous ne l’entendrez jamais se vanter ou parler de manière insensée de gagner une main.

Le plus rafraîchissant pour Lloris lors de cette Coupe du monde a peut-être été le fait qu’il sait que sa carrière en France touche à sa fin, ce qui l’a peut-être aidé à en profiter encore plus. Chaque moment passé avec l’équipe, chaque victoire, chaque arrêt, chaque conférence de presse, chaque minute passée avec un parent ou un ami, tous les sourires, les câlins et les rêves ont contribué à garder l’ambiance légère. Pendant ce temps, Lloris est à deux matchs d’un incroyable doublé en Coupe du monde qu’aucun capitaine n’a jamais réalisé (l’Italie avait un capitaine différent en 1934 et 1938 et le Brésil en 1958 et 1962).

Mercredi encore, sa famille sera là pour le surveiller. Malheureusement pas sa mère, décédée d’un cancer du sein alors qu’Hugo n’avait que 21 ans, en avril 2008, quelques mois seulement avant ses débuts en France. D’en haut, elle l’a guidé tout au long de sa vie d’adulte et elle veillera à nouveau sur lui.