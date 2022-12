La Serbie va demander le déploiement de troupes au Kosovo

Alors que les forces albanaises de souche répriment la minorité serbe de la province, Belgrade s’attend à ce que l’OTAN ignore ses préoccupations

La Serbie demandera que ses forces soient déployées au Kosovo dans le cadre d’une répression menée par les Albanais contre la population serbe de la province, a déclaré samedi le président Aleksandar Vucic. Vucic a ajouté qu’il s’attend à ce que les partisans du Kosovo de l’OTAN rejettent la demande.

“Nous enverrons une demande au commandant de la KFOR pour assurer le déploiement de membres de l’armée et de la police de la République de Serbie sur le territoire du Kosovo-Metohija”, a-t-il ajouté. a déclaré Vucic, faisant référence à la mission de la Force au Kosovo dirigée par l’OTAN dans la province.

En vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, la Serbie a le droit d’envoyer du personnel militaire et de police au Kosovo dans certaines situations, y compris dans le cas où le “une vie paisible et normale” de sa population y soit menacée.

Le Kosovo est occupé par les forces de l’OTAN depuis que l’alliance est intervenue pour chasser les troupes yougoslaves de la province en 1999. Compte tenu de cette occupation et de la déclaration d’indépendance du Kosovo en 2008, Vucic a déclaré que la KFOR rejetterait probablement sa demande, même si “c’est une obligation pour la KFOR.”

Lire la suite La situation au Kosovo « au bord de la guerre » – Serbie

Les autorités albanaises de souche au Kosovo ont envoyé jeudi des centaines de policiers dans le district nord à majorité serbe de Kosovska Mitrovica, une violation d’un accord de 2013 entre Belgrade et Pristina. La police du Kosovo a saisi le même jour 42 000 litres de vin dans une cave gérée par des Serbes à Velika Hoca et a envoyé des unités de police anti-émeute dans un jardin d’enfants à Leposavic la veille.

Ces incidents sont les dernières flambées depuis que le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a annoncé l’interdiction des plaques d’immatriculation serbes en juillet, citant un accord de 2013 régissant les relations entre Belgrade et Pristina. La Serbie considère l’accord comme une étape vers la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo et ne l’a pas ratifié.

Vucic a affirmé samedi que le Kosovo prévoyait de soumettre une demande d’adhésion à l’Union européenne la semaine prochaine. Il a déclaré que la Serbie s’opposait à ce plan, car “Seuls les États souverains et indépendants peuvent demander l’admission”, dont le Kosovo ne fait pas partie. De plus, cinq pays de l’UE, dont l’Espagne et la Grèce, ne reconnaissent pas le Kosovo comme un État indépendant.