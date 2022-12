La Serbie va considérablement étendre ses forces spéciales — RT World News

De nouvelles unités qui devraient être formées d’ici la fin de 2023 seraient prêtes à relever tous les défis, a déclaré le ministre de la Défense

Le président serbe Aleksandar Vucic a ordonné d’augmenter le nombre de soldats au sein des forces spéciales du pays de 1 500 à 5 000, a déclaré lundi le ministre de la Défense Milos Vucevic. La force devrait être formée d’ici la fin de 2023, a-t-il ajouté.

L’armée serbe obtiendrait “5 000 soldats, sous-officiers et officiers hautement qualifiés et bien préparés, qui auront suivi la formation la plus moderne et la plus à jour… et disposeront d’armes et d’équipements militaires à la pointe de la technologie”, Vucevic a déclaré dans un post Instagram.

La nouvelle force serait “le poing le plus fort qui briserait en morceaux les intentions et les objectifs malveillants de ceux qui n’aiment pas notre nation et veulent nuire à notre peuple”, a déclaré le ministre, ajoutant que les forces spéciales réformées seraient prêtes à accomplir n’importe quelle tâche dans n’importe quelle partie du pays à tout moment, et à “répondre à tous les défis auxquels notre patrie est confrontée.”















L’annonce intervient au milieu d’un bras de fer tendu entre la Serbie et le Kosovo qui a déjà attiré l’attention de l’UE et de l’OTAN. Les tensions ont éclaté plus tôt ce mois-ci lorsque les Serbes, qui constituent la majorité dans la partie nord de la région séparatiste, ont érigé des barricades pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier accusé d’avoir attaqué une patrouille des forces de l’ordre du Kosovo.

La Serbie a demandé à la force de maintien de la paix KFOR dirigée par l’OTAN l’autorisation de déployer jusqu’à 1 000 soldats et policiers serbes au Kosovo. Belgrade a le droit de le faire en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a mis fin aux bombardements de l’OTAN sur l’ex-Yougoslavie en 1999. Les États-Unis ont déclaré qu’il “catégoriquement” s’oppose au retour des forces serbes au Kosovo.

Plus tôt lundi, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie auraient exigé que Belgrade veille à ce que les Serbes du Kosovo retirent les barricades dans les 24 heures.

L’OTAN a pris le contrôle du Kosovo en 1999, après avoir bombardé la Serbie au nom des séparatistes albanais. Le gouvernement provisoire de la province a déclaré l’indépendance en 2008, que Belgrade a refusé de reconnaître.