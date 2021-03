Mais le plus inquiétant de tous pour Verica Zivkovic et son mari, Miroslav, ce sont les fissures de plus en plus larges dans les murs de la maison qu’ils ont construite après avoir déménagé à la campagne il y a plus de dix ans pour élever des chèvres.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy