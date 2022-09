La Serbie révèle sa position sur les référendums du Donbass, de Kherson et de Zaporozhye — RT World News

La Serbie ne reconnaîtra pas les résultats des référendums dans les républiques du Donbass et les territoires du sud de l’Ukraine tenus par Moscou sur l’adhésion à la Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nikola Selakovic.

“D’une part, notre engagement envers les principes et les règles du droit international, la Charte des Nations Unies, est crucial”, Selakovic a déclaré aux journalistes dimanche.

“Et, d’autre part, ce serait totalement contraire à nos intérêts étatiques et nationaux, contraire à notre politique de respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté, et à l’attachement au principe de l’inviolabilité des frontières.”

La région de Kherson et de grandes parties de la région voisine de Zaporozhye ont été saisies par les troupes russes après que Moscou a lancé son opération militaire dans le pays voisin le 24 février. La Russie a reconnu l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) cette année. Les deux républiques se sont séparées de l’Ukraine à la suite du coup d’État de 2014 à Kiev.

L’Ukraine et l’Occident ont rejeté le référendum sur l’adhésion à la Russie comme étant illégal. La Serbie, qui entretient des liens historiques étroits avec la Russie et dépend fortement de ses approvisionnements énergétiques, a refusé d’imposer des sanctions à Moscou ou d’envoyer des armes à l’Ukraine.

Belgrade refuse également de reconnaître l’indépendance du Kosovo, une région majoritairement peuplée d’Albanais dont les autorités ont fait sécession de la Serbie en 2008. Une mission de l’ONU a été établie au Kosovo et des soldats de la paix de l’OTAN ont été déployés dans la région à la suite d’une insurrection albanaise et de la campagne de bombardements de l’OTAN en Serbie en 1999. .

Les États-Unis et la plupart des pays occidentaux reconnaissent le Kosovo comme un État indépendant, tandis que des pays comme la Russie, la Chine et l’Inde le considèrent comme faisant partie de la Serbie.