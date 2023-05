La Serbie renforce le contrôle des armes après 2 fusillades de masse

Près de 6 000 armes non enregistrées, 300 000 cartouches et 470 mines et engins explosifs ont été volontairement remis dans tout le pays depuis lundi, a annoncé jeudi le ministère de l’Intérieur du pays dans un post Instagram faisant la promotion de la mesure.

La Serbie est l’un des pays les plus lourdement armés au monde, en partie un héritage des conflits dans l’ex-Yougoslavie tout au long des années 1990. Il a le troisième taux le plus élevé de possession d’armes à feu par habitant par des civils (à égalité avec le Monténégro), selon l’enquête sur les armes légères de l’Institut universitaire de Genève de 2018. Mais son gouvernement vise à changer cela avec un train de mesures annoncé à la suite des deux fusillades.

L’amnistie des armes à feu s’étend du 8 mai au 8 juin et permet de rendre sans conséquence des armes non enregistrées. Ceux qui remettent des armes n’ont pas à montrer d’identification ni à expliquer la provenance des armes, ont déclaré les autorités. Les propriétaires d’armes illégales peuvent également appeler la police pour les récupérer à une adresse sans répercussion.

Les politiques supplémentaires de contrôle des armes à feu auxquelles la Serbie s’est engagée ce mois-ci comprennent un moratoire de deux ans sur les nouveaux permis pour les petites armes à feu et les armes de chasse et un examen de tous les permis d’armes existants dans les trois mois. Le gouvernement a déclaré qu’il introduirait des amendements pour resserrer les conditions de détention et de port d’armes à feu de petit calibre visant à réduire de 20 % le nombre détenu légalement ; instituer des contrôles sur ceux qui détiennent des permis d’armes, y compris des tests médicaux, psychiatriques et de dépistage de drogue ; et augmenter les peines pour les infractions liées aux armes.