La Serbie rejette la proposition occidentale sur le Kosovo

Le ministre des Affaires étrangères Ivica Dacic a révélé que Paris et Berlin avaient appelé Belgrade à reconnaître la région séparatiste en tant que membre de l’ONU

La Serbie a rejeté une proposition sur le Kosovo présentée par la France et l’Allemagne, a révélé aux journalistes le premier vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du pays, Ivica Dacic. Le plan avait demandé à Belgrade de ne pas s’opposer à l’adhésion de la région séparatiste à l’ONU en tant qu’État membre, en échange du soutien financier de l’UE et d’une voie rapide vers l’adhésion au bloc.

Dans une interview accordée au média serbe Novosti, publiée dimanche, Dacic a déclaré : “Dans le plan de Scholz et Macron, la Serbie se voit proposer d’accepter le Kosovo aux Nations unies en échange d’une perspective européenne floue.”

Cependant, cette proposition est inacceptable pour Belgrade car elle est basée sur le postulat que “L’indépendance du Kosovo est déjà un fait accompli”, a noté le diplomate.

Selon le ministre, le Conseil national de sécurité de Serbie a voté à l’unanimité pour rejeter le plan proposé par Berlin et Paris. Dacic a souligné que la Serbie était disposée à mener des discussions constructives et qu’elle avait ses propres propositions visant à parvenir à un compromis. La reconnaissance du Kosovo en tant qu’État membre de l’ONU, bien que formellement différente de la reconnaissance officielle, signifierait exactement cela à toutes fins pratiques – quelque chose que Belgrade ne peut pas accepter, a précisé le haut diplomate serbe. Il a également reconnu que les responsables serbes sont pleinement conscients du fait qu’ils “n’obtenez jamais une solution qui sera idéale pour nous.”

Mi-octobre, le président serbe Aleksandar Vucic a confirmé l’existence de la proposition franco-allemande sur le Kosovo. Il avait déclaré à l’époque que les dirigeants serbes “il faut en discuter et y réfléchir” ajoutant cependant que Belgrade n’accepterait pas que le Kosovo devienne membre de l’ONU car cela irait à l’encontre de la constitution serbe.

La ministre des Affaires étrangères du Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, a affirmé à son tour que le chef de l’État serbe avait déformé le plan et n’avait dit que “Dix pour cent de la vérité.”

La proposition en question a été mentionnée pour la première fois par la poste albanaise à la mi-septembre.

Selon ce rapport, la Serbie était censée « accepter réellement la réalité du Kosovo en tant qu’État indépendant », ce qui serait une condition préalable à l’éventuelle adhésion de Belgrade et de Pristina à l’UE.