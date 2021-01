La conversation

Le drapeau de bataille confédéré, que les émeutiers ont volé à l’intérieur du Capitole américain, a longtemps été un symbole de l’insurrection blanche

Une première historique: le drapeau de bataille confédéré à l’intérieur du Capitole américain. Saul Loeb / AFP via Getty Images Les soldats confédérés n’ont jamais atteint le Capitole pendant la guerre civile. Mais le drapeau de bataille confédéré a été arboré par des émeutiers dans le bâtiment du Capitole américain pour la première fois le 6 janvier. La proéminence du drapeau dans l’émeute du Capitole n’est pas une surprise pour ceux qui, comme moi, connaissent son histoire: depuis ses débuts pendant la guerre civile, le drapeau de bataille confédéré a été régulièrement arboré par des insurrectionnels blancs et des réactionnaires luttant contre les marées montantes du pouvoir politique noir nouvellement gagné. Une lithographie de 1897 montre des changements dans la conception du drapeau confédéré. Le dessin de la «Croix du Sud», choisi pour distinguer visuellement les confédérés des soldats de l’Union au combat, est devenu un symbole de l’insurrection blanche. Bibliothèque du Congrès via National Geographic La tristement célèbre croix bleue diagonale avec des étoiles blanches sur fond rouge n’a jamais été le symbole officiel de la Confédération. La conception originale «étoiles et barres» de la Confédération était trop similaire au drapeau américain, ce qui a conduit à la confusion sur les champs de bataille, où les positions des troupes étaient marquées par des drapeaux. Le drapeau officiel a subi une série de changements pour tenter de distinguer les troupes confédérées des troupes de l’Union. La Confédération adoptera finalement la «Croix du Sud» comme drapeau de combat – la cimentant comme un symbole de l’insurrection blanche. Bien qu’il s’agisse techniquement du drapeau de bataille, il a été le plus utilisé et est donc devenu plus généralement connu sous le nom de drapeau confédéré. Le drapeau de bataille confédéré figure en bonne place dans cette représentation de la bataille de 1864 à Franklin, Tennessee. Kurz et Allison, restauration par Adam Cuerden, via Wikimedia Commons L’emblème original Six décennies avant que la croix gammée nazie ne devienne un symbole instantanément reconnaissable des suprémacistes blancs, le drapeau de bataille confédéré a survolé les forces des États confédérés insurgés d’Amérique – troupes militaires organisées en révolte contre l’idée que le gouvernement fédéral pourrait interdire l’esclavage. Les documents fondateurs de la Confédération expliquent clairement ses objectifs de suprématie blanche et de préservation de l’esclavage. En mars 1861, le vice-président confédéré Alexander Stephens déclara à propos de la Confédération, «ses fondations sont posées, sa pierre angulaire repose, sur la grande vérité que le nègre n’est pas égal à l’homme blanc; que la subordination de l’esclavage à la race supérieure est sa condition naturelle et normale. Les documents rédigés par les États sécessionnistes font ce même constat. La déclaration du Mississippi, par exemple, était très précise: «Notre position est complètement identifiée à l’institution de l’esclavage – le plus grand intérêt matériel du monde.» Des étudiants blancs en émeute à l’Université du Mississippi hissent un drapeau de bataille confédéré dans un contrecoup contre la présence de James Meredith en tant que premier étudiant noir en 1962. Bettman via Getty Images Réaction contre l’intégration raciale Après la guerre civile, les groupes d’anciens combattants confédérés ont utilisé le drapeau lors de leurs réunions pour commémorer les soldats tombés au combat, mais sinon, le drapeau a pratiquement disparu de la vie publique. Après la Seconde Guerre mondiale, cependant, le drapeau est apparu dans le cadre d’une réaction contre l’intégration raciale. Les soldats noirs qui ont combattu la discrimination à l’étranger ont été victimes de discrimination à leur retour au pays. La violence raciste contre les vétérans noirs qui étaient revenus de la bataille a incité le président Harry Truman à publier un décret déségrégeant l’armée et interdisant la discrimination dans l’embauche fédérale. Truman a également demandé au Congrès d’adopter une interdiction fédérale du lynchage, l’une des près de 200 tentatives infructueuses de le faire. En 1948, les représailles pour les efforts d’intégration de Truman sont survenues, et le drapeau de bataille confédéré a refait surface comme symbole de l’intimidation publique de la suprématie blanche. Cette année-là, le sénateur américain Strom Thurmond, un démocrate de Caroline du Sud, s’est présenté à la présidence en tant que chef d’un nouveau parti politique de démocrates du Sud ségrégationnistes, surnommé les «Dixiecrats». Lors de leurs rassemblements et émeutes, ils se sont opposés à l’intégration de Truman sous la bannière du drapeau de bataille confédéré. Tout au long des années 1950 et 1960, les Sudistes blancs ont arboré le drapeau de la bataille confédérée lors d’émeutes – y compris violentes – pour s’opposer à l’intégration raciale, en particulier dans les écoles. Par exemple, en 1962, des étudiants blancs de l’Université du Mississippi l’ont hissé lors d’une émeute défiant l’inscription de James Meredith en tant que premier étudiant noir de l’université. Il a fallu le déploiement de 30 000 soldats américains, des maréchaux fédéraux et des gardes nationaux pour amener Meredith en classe après que la violente émeute raciale ait fait deux morts. L’historien William Doyle a qualifié l’émeute – qui présentait le drapeau de bataille confédéré en son centre – une «insurrection américaine». Charleston, Charlottesville et le Capitole Plus récemment, l’ère Black Lives Matter a connu une augmentation des incidents violents impliquant le drapeau de bataille confédéré. Elle a maintenant figuré en bonne place dans au moins trois événements violents majeurs récents perpétrés par des personnes d’extrême droite. En 2015, un suprémaciste blanc qui avait posé avec le drapeau de bataille confédéré en ligne a tué neuf paroissiens noirs lors d’une réunion de prière dans leur église. En 2017, les néo-nazis et autres suprémacistes blancs ont porté le drapeau de la bataille lorsqu’ils ont défilé à Charlottesville, en Virginie, cherchant à empêcher le retrait d’une statue du général confédéré Robert E. Lee. Un suprémaciste blanc a conduit sa voiture à travers une foule de contre-manifestants antiracistes, tuant Heather Heyer. [Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] Lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole, l’image d’un insurrectionnel portant le drapeau de la bataille confédérée à l’intérieur du bâtiment du Capitole distille sans doute le sombre contexte historique du siège. À l’arrière-plan de la photo se trouvent les portraits de deux sénateurs américains de l’époque de la guerre civile – l’un un ardent défenseur de l’esclavage et l’autre un abolitionniste une fois battu inconscient pour ses vues au Sénat. Un homme porte le drapeau de bataille confédéré dans le Capitole américain le 6 janvier, entre les portraits de sénateurs qui se sont opposés à l’esclavage et l’ont soutenu. Saul Loeb / AFP via Getty Images Le drapeau a toujours représenté la résistance des Blancs à l’augmentation de la puissance noire. C’est peut-être une coïncidence de timing exact, mais certainement pas de contexte, que l’émeute se soit produite le jour après que le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff aient remporté des sièges au Sénat américain représentant la Géorgie. Respectivement, ce sont les premiers sénateurs noirs et les premiers juifs de l’ancien État confédéré. Warnock ne sera que le deuxième sénateur noir en dessous de la ligne Mason-Dixon depuis la reconstruction. Leurs victoires historiques – et celles du président élu Joe Biden – en Géorgie se sont produites grâce à l’organisation et à la participation à grande échelle de personnes de couleur, en particulier de Noirs. Depuis 2014, près de 2 millions d’électeurs ont été ajoutés aux listes en Géorgie, signalant un nouveau bloc de pouvoir de vote noir. Il n’est donc pas surprenant que les insurgés blancs d’aujourd’hui, opposés aux marées changeantes du pouvoir, s’identifient au drapeau de bataille confédéré.Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Jordan Brasher, Columbus State University. 