La Serbie prévient qu’elle protégera les Serbes du Kosovo si l’OTAN ne le fait pas

BELGRADE, Serbie (AP) – Le président serbe a appelé l’OTAN dimanche à “faire son travail” au Kosovo ou il dit que la Serbie elle-même agira pour protéger sa minorité dans la province séparatiste.

L’adresse télévisée enflammée à sa nation par le président Aleksandar Vucic a suivi l’échec des pourparlers politiques entre les dirigeants serbes et kosovars plus tôt cette semaine sous la médiation de l’Union européenne à Bruxelles.

La Serbie, avec ses alliés la Russie et la Chine, a refusé de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008. Une intervention dirigée par l’OTAN en 1999 a mis fin à la guerre entre les forces serbes et les séparatistes au Kosovo et a mis fin à la répression sanglante de Belgrade contre la majorité albanaise du Kosovo.

L’UE a supervisé des années de pourparlers infructueux pour normaliser leurs relations, affirmant que c’est l’une des principales conditions préalables à l’éventuelle adhésion du Kosovo et de la Serbie au bloc des 27 nations.

“Nous n’avons nulle part où aller, nous sommes coincés”, a déclaré Vucic. “Nous sauverons notre peuple de la persécution et des pogroms, si l’OTAN ne veut pas le faire.”

Il a également affirmé qu’il fallait empêcher les « gangs » d’Albanais du Kosovo de pénétrer dans le nord du Kosovo, où vivent la plupart des Serbes du Kosovo. Il n’a fourni aucune preuve pour la réclamation.

Il y a des craintes répandues en Occident que la Russie puisse encourager son allié la Serbie à une intervention armée dans le nord du Kosovo qui déstabiliserait davantage les Balkans et détournerait au moins une partie de l’attention du monde et de l’OTAN de la guerre de la Russie en Ukraine.

Près de 4 000 soldats de la paix dirigés par l’OTAN ont été stationnés au Kosovo après la guerre de 1998-1999 et toute intervention armée là-bas par la Serbie ou la Russie signifierait une escalade majeure d’un conflit qui couve en Europe.

Suite à l’échec des pourparlers négociés par l’UE, les troupes de maintien de la paix de l’OTAN au Kosovo ont été déployées sur les routes principales du nord du Kosovo, affirmant qu’elles sont prêtes à protéger la liberté de mouvement de toutes les parties.

Les tensions entre la Serbie et le Kosovo ont de nouveau monté en flèche le mois dernier lorsque le gouvernement du Kosovo dirigé par le Premier ministre Albin Kurti a déclaré que les documents d’identité et les plaques d’immatriculation des véhicules serbes ne seraient plus valables sur le territoire du Kosovo. La Serbie a mis en œuvre les mêmes mesures pour les citoyens du Kosovo entrant en Serbie au cours des 10 dernières années.

Les Serbes minoritaires du Kosovo ont réagi avec colère aux changements proposés, érigeant des barrages routiers, faisant retentir des sirènes de raid aérien et tirant des coups de feu en l’air et en direction des policiers du Kosovo. Personne n’a été blessé.

Sous la pression apparente de l’Occident, Kurti a reporté la mise en œuvre de la mesure d’un mois au 1er septembre, date à laquelle on s’attend à plus de problèmes si un compromis n’est pas trouvé d’ici là.

Vucic a déclaré que la Serbie “travaillerait dur” pour parvenir à une “solution de compromis dans les 10 prochains jours” et a accusé les dirigeants du Kosovo de “seulement s’intéresser à l’abolition de toute trace de l’Etat serbe au Kosovo”.

Vucic a également affirmé, encore une fois sans preuve, que le gouvernement du Kosovo voulait “l’expulsion définitive du peuple serbe du Kosovo” – ce qui a été démenti à plusieurs reprises par les responsables du Kosovo.

__

L’écrivain AP Jovana Gec a contribué.

Dusan Stojanovic, Associated Press