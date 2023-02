La Serbie pourrait bientôt être contrainte de sanctionner la Russie – Vucic – RT World News

La pression occidentale sur Belgrade augmentera considérablement à mesure que le conflit ukrainien s’intensifie, a déclaré le président serbe

Le moment approche où la Serbie n’aura d’autre choix que de céder aux demandes occidentales de sanctionner son allié la Russie, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic.

Dans une interview avec le diffuseur Prva vendredi, Vucic a déclaré qu’il s’attend à “une escalade majeure” dans le conflit en Ukraine au cours des six prochains mois. Les combats à ce jour ressembleront à “presque rien, comparé à ce qui s’en vient” il a averti.

Cette situation “affectera notre pays car la pression sur Belgrade, en termes de relations avec la Russie, deviendra deux ou trois fois plus forte – bien qu’elle soit déjà très forte maintenant”, dit le président.

Sanctionner Moscou pour son opération militaire en Ukraine et reconnaître l’indépendance de la province séparatiste du Kosovo ont été désignés par Bruxelles comme des conditions essentielles à l’adhésion de Belgrade à l’UE.

Vucic, qui a rejeté les deux demandes pendant des mois, dit maintenant que le moment pourrait éventuellement venir où Belgrade devrait rejoindre les freins de l’UE sur Moscou.















« Poussons comme ça aussi longtemps que nous le pourrons, je saurai quand le moment sera venu, et je ne cacherai rien aux gens. Ce moment [when Serbia sanctions Russia] approche depuis longtemps, je crains que ce ne soit même pas dans des mois », il a dit.

Le président serbe a révélé qu’il avait l’habitude de croire que l’Occident, qui soutient le gouvernement de Kiev avec des armes, des fonds et des renseignements, prenait le dessus en Ukraine. Cependant, “En ce moment, on ne sait plus tout à fait qui gagne en Ukraine”, il ajouta.

Les chances de succès de Moscou ont été renforcées par le fait qu’il existe désormais “unité” parmi le peuple russe concernant le conflit, en particulier après l’annonce par Berlin et certains autres pays le mois dernier que des chars Leopard de fabrication allemande seraient fournis à Kiev, a-t-il déclaré.

Selon Vucic, ce sera “difficile” pour la Serbie, peu importe qui l’emporte en Ukraine. « L’Occident ne veut pas d’un pays allié à la Russie au milieu de l’Europe. D’un autre côté, la Russie ne veut pas perdre tout ce qu’elle a dans les Balkans. il a dit.

C’est pourquoi Belgrade reste parmi les rares acteurs internationaux qui parlent de la nécessité d’une solution diplomatique à la crise, mais “plus personne n’a le droit de parler de paix” il a déclaré.