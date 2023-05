La Serbie pleure les victimes des tirs et prépare une amnistie illégale des armes à feu

BELGRADE, Serbie (AP) – Quelques jours après que deux fusillades de masse ont fait 17 morts en Serbie, le ministère de l’Intérieur du pays européen a exhorté dimanche les citoyens à rendre toutes les armes non enregistrées ou à courir le risque d’une peine de prison.

Les personnes qui remettront des armes à feu, des grenades, des munitions et d’autres armes détenues illégalement entre le lundi et le 8 juin ne feront face à aucune accusation, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ceux qui ignorent l’ordre feront face à des poursuites et s’ils sont reconnus coupables, potentiellement des années derrière les barreaux, ont averti des responsables gouvernementaux.

Des funérailles ont eu lieu le week-end pour les victimes de la fusillade dans une école de Belgrade mercredi et dans une zone rurale au sud de la capitale jeudi soir. La violence, qui a également blessé 21 personnes, a stupéfié et angoissé la nation des Balkans.

Alors que la Serbie regorge d’armes et figure en tête de la liste européenne des armes enregistrées par habitant, elle n’est pas étrangère aux situations de crise consécutives aux guerres des années 1990 qui ont accompagné l’éclatement de la Yougoslavie.

La fusillade de masse la plus récente a eu lieu en 2013, lorsqu’un ancien combattant a tué 13 personnes. L’agresseur de la première fusillade de masse dans une école du pays était un garçon de 13 ans qui a ouvert le feu sur ses camarades de classe, tuant sept filles, un garçon et un gardien d’école.

Le lendemain, un homme de 20 ans a tiré au hasard dans deux villages du centre de la Serbie, tuant huit personnes. Lui et le garçon dans l’attaque de l’école primaire ont été appréhendés.

Alors que le pays a du mal à accepter ce qui s’est passé, les autorités ont promis une répression des armes à feu et ont déclaré qu’elles renforceraient la sécurité dans les écoles et dans tout l’État.

« Nous invitons tous les citoyens qui possèdent des armes illégales à répondre à cet appel, à se rendre au poste de police le plus proche et à remettre les armes pour lesquelles ils n’ont pas les documents appropriés », a déclaré la responsable de la police, Jelena Lakicevic.

La remise volontaire s’applique à toutes les armes à feu, engins explosifs, pièces d’armes et munitions que les gens gardent illégalement chez eux, a déclaré Lakicevic.

La Serbie a refusé d’assumer pleinement son rôle dans les guerres des années 1990, les criminels de guerre sont largement considérés comme des héros et les groupes minoritaires sont régulièrement confrontés au harcèlement et parfois à la violence physique.

The Associated Press