La Serbie ouvre une procédure contre les policiers kosovars arrêtés, ignore l’appel américain à leur libération.

BELGRADE, Serbie (AP) – Les procureurs serbes ont ouvert vendredi des poursuites judiciaires contre trois policiers du Kosovo arrêtés plus tôt cette semaine, défiant les demandes des États-Unis et d’autres pour leur libération immédiate et inconditionnelle.

Des responsables serbes ont déclaré que les trois Albanais du Kosovo avaient été arrêtés mercredi par la sécurité serbe au plus profond de la Serbie et près de la frontière avec le Kosovo, et qu’ils étaient lourdement armés lors de leur arrestation. Les responsables du Kosovo insistent sur le fait qu’ils ont été « kidnappés » à l’intérieur du Kosovo et emmenés de force en Serbie.

Le différend s’ajoute aux tensions entre les deux pays qui ont éclaté dans les récents affrontements violents dans le nord du Kosovo peuplé de Serbes, faisant craindre une reprise du conflit de 1998-99 au Kosovo qui a fait plus de 10 000 morts, principalement des Albanais du Kosovo.

Les États-Unis se sont joints jeudi aux appels de l’Union européenne et d’autres pays occidentaux au Kosovo et à Belgrade pour « prendre des mesures immédiates pour désamorcer les tensions ».

« Cela inclut la libération inconditionnelle des trois policiers kosovars détenus », a déclaré le département d’État américain.

Les procureurs serbes ont déclaré vendredi que les trois officiers albanais du Kosovo étaient soupçonnés de possession illégale « d’armes et d’explosifs » et ont ordonné leur détention formelle, a indiqué la chaîne publique serbe RTS.

Gabriel Escobar, un émissaire américain pour les Balkans, a déclaré que les trois hommes devraient être libérés car ils ont très probablement été enlevés à l’intérieur du Kosovo, ou ils « ont franchi la frontière par inadvertance ».

« Ils n’avaient aucune intention d’être en Serbie », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration jeudi soir, les casques bleus dirigés par l’OTAN n’ont donné aucune conclusion quant à savoir si les trois policiers du Kosovo avaient été « kidnappés » comme le dit Pristina ou « arrêtés » en Serbie comme le dit Belgrade.

« Nous appelons les deux parties à réduire immédiatement les tensions et à s’abstenir de toute action unilatérale qui pourrait conduire à une nouvelle escalade », indique le communiqué. Alors que les casques bleus internationaux, connus sous le nom de KFOR, surveillent la frontière entre les deux États, la police du Kosovo ne peut que contrôler la zone environnante et les points de passage.

Le dernier incident a encore accru les tensions entre la Serbie et son ancienne province. La Serbie avait placé ses troupes à la frontière en état d’alerte le plus élevé au milieu d’une série d’affrontements récents entre les Serbes du Kosovo d’un côté, et la police du Kosovo et les soldats de la paix dirigés par l’OTAN de l’autre.

Les tensions ont de nouveau éclaté à la fin du mois dernier, notamment avec de violents affrontements, après que la police du Kosovo a saisi des bâtiments municipaux locaux dans le nord du Kosovo, où les Serbes représentent une majorité, pour installer des maires de souche albanaise qui ont été élus lors d’élections locales en avril après que les Serbes eurent massivement boycotté le vote.

Les tensions ont persisté vendredi avec l’explosion de trois grenades à choc près des commissariats de police du Kosovo dans le nord du pays, et les Serbes du Kosovo organisant des manifestations devant les bâtiments de la municipalité.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008.

Dusan Stojanovic, Associated Press