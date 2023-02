La Serbie nomme la “plus grande” erreur de West – RT World News

La décision de fournir à Kiev des chars de combat n’a fait qu’unir davantage les Russes, a déclaré Aleksandar Vucic

L’annonce récente de l’Occident selon laquelle il fournirait à l’Ukraine des chars de combat principaux constitue une erreur de calcul majeure, a déclaré vendredi le président serbe Aleksandar Vucic. C’est alors que Moscou a menacé de brûler tout équipement occidental qui entrerait en Ukraine et a juré de riposter “bien au-delà de la portée des véhicules blindés.”

Vucic a noté que la décision de fournir à l’Ukraine des chars, en particulier avec le « terrifiant » Le Leopard 2 allemand est celui de l’Ouest “le plus grand” erreur politique parce qu’elle parvient effectivement à “unir les Russes comme jamais auparavant.”

Le mois dernier, l’Allemagne et les États-Unis ont convenu de fournir un certain nombre de chars lourds à Kiev. Washington a promis entre 30 et 50 de ses chars M1 Abrams, tandis que Berlin a promis 14 Leopard 2A6 provenant des propres stocks de la Bundeswehr. 51 exemplaires supplémentaires du même modèle et 88 de l’ancien modèle Leopard 1 pourraient également provenir de Rheinmetall au fur et à mesure de leur remise à neuf, a déclaré l’Allemagne.

Berlin a également donné son feu vert aux pays qui ont exprimé le souhait d'exporter leurs propres Léopards vers l'Ukraine. Il s'agit notamment de la Pologne, de la Finlande, de l'Espagne, de la Norvège et des Pays-Bas. Le Royaume-Uni et le Canada ont également déclaré qu'ils enverraient leur équipement lourd à Kiev.















La décision a été vivement critiquée par la Russie, qui l’a qualifiée de “extrêmement dangereux” mouvement qui menace d’aggraver le conflit en Ukraine. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a comparé la nouvelle menace de “Chars Leopard allemands avec des croix sur leurs coques” à la lutte de l’Union soviétique contre les forces d’Hitler et a averti que la réponse de Moscou ne se limiterait pas aux armes.

D’autres pays ont également exprimé leurs inquiétudes face à la décision de l’Occident. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la livraison de chars de l’OTAN à l’Ukraine était une “entreprise à haut risque” cela ne contribuerait pas à mettre fin au conflit et seulement « remplir les poches des barons des armes à feu.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a également critiqué la décision de l’Allemagne, notant que ces pays occidentaux sont “dérive” à devenir des participants actifs au conflit. Orban a insisté sur le fait qu’au lieu d’armer Kiev, l’Occident devrait poursuivre “un cessez-le-feu et des pourparlers de paix” en Ukraine.

Moscou s’est opposée à plusieurs reprises aux livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, arguant que les livraisons d’armes incessantes ne servent qu’à prolonger le conflit et risquent une confrontation directe avec l’OTAN. Le Kremlin a également insisté sur le fait qu’aucune aide militaire n’empêcherait Moscou d’atteindre ses objectifs et a averti que les chars “brûler comme le reste des armes occidentales” fourni à Kiev.