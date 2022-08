La Serbie n’a pas besoin de bases étrangères – Vucic

Le dirigeant serbe a déclaré que le pays resterait neutre

La Serbie n’accueillera aucune base militaire étrangère, préférant maintenir sa neutralité, a confirmé mercredi le président Aleksandar Vucic lors d’une conférence de presse avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Interrogé sur les informations selon lesquelles la Russie aurait récemment proposé d’établir une base militaire en Serbie, Vucic a déclaré qu’il était contre l’idée. “La Serbie n’a besoin des bases militaires de personne», a-t-il insisté, ajoutant que son pays préserverait sa neutralité et ses liens avec la Russie et la Chine, ainsi qu’avec les États-Unis et l’UE.

“La Serbie veut préserver la paix. Nous voulons protéger notre population, notre pays et notre ciel, et c’est ainsi que nous allons agir à l’avenir,” il a dit.

Plusieurs médias serbes ont rapporté la semaine dernière que l’ambassadeur russe Alexander Botsan-Kharchenko avait lancé l’idée d’une base militaire russe en Serbie. Cependant, le reportage était basé sur une mauvaise interprétation de son commentaire selon lequel «l’installation de bases militaires russes ici relèverait du choix souverain de la Serbie», une hypothèse faisant référence à la rhétorique de l’OTAN. Le ministère russe des urgences gère un centre humanitaire dans la ville serbe de Nis.

Vucic doit rencontrer jeudi le dirigeant kosovar Albin Kurti. Il ne s’attend pas à ce que la poursuite du dialogue négocié par l’UE avec la province séparatiste soit facile, déclarant aux journalistes mercredi que les deux parties “pas d’accord sur presque tout.” Cependant, il a insisté sur le fait que Belgrade voulait avant tout “éviter tout type de possibilité d’escalade ou de conflit.”

Le président a reconnu que la Serbie était dans une «situation perdant-perdant», mais a demandé à Stoltenberg de respecter au moins la dignité des Serbes, compte tenu de l’histoire sanglante du bloc avec le pays.

“S’il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que les Serbes apprécient et disent comment ils passent un très bon moment», a déclaré Vucic, avertissant que les Serbes pourraient ne pas toujours être aussi disposés à faire des compromis. “Il y a une nouvelle génération de jeunes hommes dans le nord du Kosovo qui ne supporteront plus cela», a-t-il dit, faisant référence aux pressions exercées par les Albanais de souche soutenus par l’OTAN.

Vucic a écarté l’idée que Belgrade se préparait à «envahir» Kosovo, notant que «depuis 180 jours, nous entendons parler de la possibilité et de la volonté de la Serbie d’envahir soit certaines entités, soit certains pays de la région, et cela allait arriver il y a cinq mois, il y a quatre mois, il y a trois mois, il y a deux mois maintenant, et cela ne s’est pas produit jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils mentaient en fait à ce sujet.”

Soulignant que personne en Occident n’a dénoncé ces faux récits sur la Serbie, et que personne ne s’en est chargé ne s’est excusé, Vucic a déclaré qu’ils constituaient une arme politique en l’absence de tout “vrais arguments.”

Nous avons besoin d’une approche rationnelle, de conversations, d’une solution de compromis et non du désir de quelqu’un de trouver une nouvelle solution dans laquelle quelqu’un pourrait faire chanter la Serbie ou lui ordonner de se comporter.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a profité de la conférence de presse pour réitérer son avertissement selon lequel l’alliance était prête à intervenir au Kosovo si la région “la stabilité” être mis en danger de quelque manière que ce soit. L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie, et a soutenu la déclaration d’indépendance de la province en 2008, que la Serbie n’a pas reconnue.