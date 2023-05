La Serbie mise en garde contre la « révolution de couleur » – Vucic

Le président Aleksandar Vucic a déclaré que ses liens avec les services de renseignement l’avaient averti des révolutionnaires financés par l’étranger qui se cachaient parmi les manifestants

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré vendredi que ses contacts du renseignement l’avaient informé de la présence de révolutionnaires parrainés par l’étranger lors de soi-disant rassemblements contre la violence à Belgrade. L’Occident, a-t-il déclaré, a été « causer des problèmes » pour la Serbie depuis que Belgrade a refusé « pour leur remettre le Kosovo sur un plateau. »

Des milliers de manifestants et un groupe de politiciens de l’opposition ont défilé vendredi à Belgrade, exigeant la démission du ministre de l’Intérieur Bratislav Gasic et du chef du renseignement Aleksandar Vulin. Des manifestations successives ont eu lieu dans la capitale serbe depuis que 17 personnes – dont huit enfants – ont été tuées lors de deux fusillades consécutives au début du mois.

Selon RT Balkan, certains des manifestants ont exigé vendredi que Vucic se retire également.

« Aujourd’hui, j’ai reçu des informations de nos services frères de l’Est nous disant ‘ce sont des tentatives de révolutions de couleur' », Vucic a déclaré lors d’un rassemblement. « Je leur ai dit que je ne sais pas ce qu’ils tentent, je sais seulement que ce sont des tentatives dégoûtantes d’abuser de la mort tragique de certains enfants. »

Vucic n’a pas indiqué quels agents de renseignement des pays l’avaient informé du complot apparent contre son gouvernement.

« La Serbie en a marre de vos révolutions », il a déclaré. « La Serbie en a assez de l’arrivée de personnes sous influence étrangère et de la destruction de tout ce qui est serbe. »

« Je ne menacerai aucun d’eux » a-t-il dit, faisant référence aux manifestants serbes qu’il considère comme travaillant contre les intérêts du pays. « Mais nous ne leur permettrons pas de mener avec force et illégalement une politique contre nos intérêts nationaux. »

Le terme « révolution de couleur » décrit un mouvement de protestation financé et organisé par un gouvernement occidental – généralement les États-Unis. Visant à renverser les dirigeants opposés aux intérêts américains, ces révolutions sont généralement soutenues par les agences de renseignement américaines et organisées par une panoplie d’ONG financées par les États-Unis. Alors que le terme est devenu largement connu après la «révolution rose» de 2003 en Géorgie, la première utilisation réussie des tactiques de révolution de couleur a eu lieu en Yougoslavie en 2000, lorsqu’un mouvement étudiant soutenu par les États-Unis a forcé la démission de Slobodan Milosevic.

Milosevic avait repoussé une violente tentative de sécession par des terroristes de souche albanaise au Kosovo un an plus tôt, cédant à l’occupation de la province par l’OTAN et seulement après que le bloc dirigé par les États-Unis ait soumis les villes serbes à une campagne de bombardements de trois mois.

Le refus persistant de la Serbie d’acquiescer aux exigences de l’Occident et de reconnaître l’indépendance du Kosovo, a déclaré Vucic vendredi, a fait de son pays une cible d’ingérence étrangère depuis lors.

« Ils s’attendaient à ce que nous leur remettions la République du Kosovo sur un plateau et disions ‘nous nous sommes réconciliés, vous avez eu raison de nous bombarder' », Vucic a déclaré, ajoutant qu’il « ne jamais se rendre, » et « Ne les laissez jamais rendre le Kosovo indépendant. »