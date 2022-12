La Serbie met ses troupes en état d’alerte alors que les tensions avec le Kosovo augmentent

Les forces armées serbes étaient au “niveau d’alerte le plus élevé”, a déclaré le ministre de la Défense Milos Vucevic, soulignant les relations de plus en plus tendues du pays des Balkans avec le Kosovo voisin à la suite des récentes fusillades et blocus.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais Belgrade a refusé de le reconnaître et a encouragé les 120 000 Serbes de souche du Kosovo à défier l’autorité de Pristina – en particulier dans le nord où les Serbes de souche constituent la majorité.

L’armée serbe a été placée en état d’alerte renforcée en raison des tensions avec le Kosovo à plusieurs reprises ces dernières années – la dernière fois en novembre après que le gouvernement a affirmé que plusieurs drones étaient entrés dans l’espace aérien serbe depuis le Kosovo.

Le Premier ministre du Kosovo déclare que la Russie attise les tensions en Serbie alors que la guerre en Ukraine faiblit Lire la suite

Le 10 décembre, des Serbes du nord du Kosovo ont dressé des barricades pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier soupçonné d’être impliqué dans des attaques contre des policiers de souche albanaise.

Les blocus ont coïncidé avec une augmentation des fusillades signalées, la dernière en date dimanche, selon la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN, la KFOR.

“Le président de la Serbie … a ordonné à l’armée serbe d’être au plus haut niveau de préparation au combat, c’est-à-dire au niveau de l’utilisation de la force armée”, a déclaré lundi le ministre de la Défense Milos Vucevic dans un communiqué.

Il a ajouté que le président Aleksandar Vucic avait également ordonné que les forces armées spéciales soient renforcées de 1 500 à 5 000.

Le ministère serbe de l’Intérieur a également annoncé que « toutes les unités (passeront) immédiatement sous le commandement du chef d’état-major général ».

Ces ordres de Vucic interviennent après que le général en chef de l’armée Milan Mojsilovic a été envoyé dimanche à la frontière avec le Kosovo.

“La situation là-bas est compliquée et complexe”, a déclaré Mojsilovic dimanche.

Le nord du Kosovo est particulièrement nerveux depuis novembre, lorsque des centaines de travailleurs de souche serbe de la police kosovare ainsi que de la branche judiciaire, tels que des juges et des procureurs, ont débrayé.

Ils protestaient contre une décision controversée d’interdire aux Serbes vivant au Kosovo d’utiliser les plaques d’immatriculation émises par Belgrade – une politique qui a finalement été abandonnée par Pristina.

Mais les débrayages massifs ont créé un vide sécuritaire au Kosovo.

Pristina a tenté de programmer les élections locales du 18 décembre dans les municipalités à majorité serbe – mais elles ont été reportées après que l’annonce a provoqué une indignation généralisée et que le principal parti politique serbe a déclaré qu’il organiserait un boycott.

Puis, le 10 décembre, un ancien policier soupçonné d’avoir participé à des attaques contre des policiers de souche albanaise a été arrêté, provoquant l’indignation des Serbes de souche qui ont érigé des barricades paralysant la circulation autour de deux points de passage frontaliers.

Quelques heures à peine après l’érection des barricades, la police du Kosovo a déclaré avoir subi trois attaques successives à l’arme à feu sur l’une des routes menant à la frontière.

La KFOR, qui a accru sa présence et ses patrouilles dans la région ces derniers mois, a déclaré que le dernier épisode de violence est survenu dimanche, lorsque des coups de feu ont été tirés en direction de soldats lettons intégrés à la force.

La KFOR a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident et a ajouté qu’il n’y avait “pas de blessés ni de dégâts matériels”.

La Première ministre serbe, Ana Brnabic, a déclaré la semaine dernière que la situation au Kosovo était « au bord du conflit armé ».

Mais le Conseil de sécurité du Kosovo – qui s’est réuni lundi – a blâmé la Serbie pour la dernière détérioration des relations.

Il a accusé la Serbie d’« agir par tous les moyens disponibles contre l’ordre constitutionnel de la République du Kosovo ».

Les Serbes représentent environ 120 000 des 1,8 million d’habitants du Kosovo, qui sont majoritairement des Albanais de souche.