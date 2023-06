La Serbie menace à nouveau d’intervenir au Kosovo alors que la tension monte

BELGRADE, Serbie (AP) – La Serbie a réitéré vendredi sa menace d’intervenir militairement dans son ancienne province du Kosovo si les soldats de la paix dirigés par l’OTAN ne parvenaient pas à protéger la minorité serbe de ce que Belgrade a appelé la menace terroriste des autorités albanaises du Kosovo.

Dans une brève allocution télévisée, le chef d’état-major de l’armée serbe, le général Milan Mojsilovic, a déclaré que les Serbes du Kosovo ne pouvaient plus « tolérer la terreur » du gouvernement du Kosovo, et que l’armée serbe était prête à remplir ses tâches « conformément ». avec la constitution serbe et tout ordre du président Aleksandar Vucic.

La Serbie a placé ses troupes à la frontière avec le Kosovo en état d’alerte le plus élevé au milieu d’une série d’affrontements récents entre les Serbes du Kosovo d’un côté et la police du Kosovo et les soldats de la paix dirigés par l’OTAN, connus sous le nom de KFOR, de l’autre. Ces dernières semaines, l’OTAN a envoyé des renforts dans la crainte d’un affrontement ouvert entre les Albanais de souche et les Serbes.

L’intervention armée de la Serbie au Kosovo signifierait un affrontement direct avec quelque 4 000 soldats de l’OTAN actuellement stationnés là-bas.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies. Leur guerre de 1998-99 a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais du Kosovo. Belgrade a refusé de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008.

Les tensions ont de nouveau éclaté le mois dernier après que la police du Kosovo a saisi des bâtiments municipaux locaux dans le nord du Kosovo, où les Serbes représentent une majorité, pour installer des maires de souche albanaise élus lors d’élections locales que les Serbes ont massivement boycottées.

La dernière flambée s’est concentrée sur l’arrestation par la police du Kosovo d’au moins huit Serbes soupçonnés d’avoir participé aux violents affrontements du mois dernier avec les troupes de l’OTAN et la police du Kosovo, faisant des dizaines de blessés de tous côtés.

Dans son bref discours à la nation vendredi, le chef d’état-major de l’armée serbe a déclaré que les Serbes du Kosovo ne pouvaient plus « tolérer la terreur du régime » du Premier ministre kosovar Albin Kurti.

« Selon les faits, j’ai informé le commandant de la KFOR que nous exigeons des mesures urgentes pour protéger le peuple serbe », a déclaré Mojsilovic. « C’est notre demande à la KFOR et aux autres organisations internationales. »

Lors de leur réunion à Bruxelles jeudi, les dirigeants de la Serbie et du Kosovo n’ont fait aucune percée dans les pourparlers d’urgence organisés par l’UE, craignant un retour à un conflit ouvert.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a qualifié d’alarmante la montée des tensions ethniques dans le nord du Kosovo.

« Malgré la réunion de crise d’hier, l’escalade continue (et) devient dangereuse », a-t-il déclaré vendredi sur Twitter. « Nous ne le tolérerons pas. »

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a promis jeudi que les casques bleus de l’alliance « continueront d’agir de manière impartiale » et d’accroître leur présence pour garantir l’environnement et la liberté de mouvement à toutes les communautés du Kosovo.

La Serbie et le Kosovo cherchent à adhérer à l’UE et doivent normaliser leurs relations pour ce faire.

On craint que la Russie, alliée de la Serbie, n’enflamme un autre conflit armé en Europe centrale pour détourner au moins une partie de l’attention internationale de l’agression de Moscou en Ukraine.

Dusan Stojanovic, Associated Press