La Serbie manipule-t-elle des données pour couvrir son problème de pollution atmosphérique?

La Serbie a été accusée de manipuler des données dans le but de minimiser son problème de pollution atmosphérique.

Le pays fait l’objet d’un examen approfondi depuis décembre 2019 rapport a affirmé qu’il avait le pire record d’Europe par habitant en matière de décès liés à la pollution: 175 pour 100 000 habitants.

Quelques mois plus tôt, un classement mondial en temps réel plaçait la capitale Belgrade parmi les cinq pires villes du monde en matière de pollution atmosphérique PM 2,5.

Maintenant, disent les militants, le nouveau gouvernement (les élections ont eu lieu en juin dernier) fait tout ce qu’il peut pour minimiser la question.

Le chef de la pollution limogé après avoir craché des données

En décembre, Milenko Jovanovic a été licencié en tant que chef du département de la qualité de l’air à l’Agence serbe de protection de l’environnement (SEPA).

La raison officielle pour laquelle il a été licencié après 17 ans de service était qu’il s’opposait à ses supérieurs et que les stations de surveillance de la qualité de l’air de Serbie n’étaient pas correctement entretenues. Jovanovic et d’autres experts affirment que cette dernière affirmation est fausse.

Au lieu de cela, Jovanovic pense qu’il a été limogé parce qu’il s’est opposé à une reclassification de ce qui constitue la pollution atmosphérique.

Il a déclaré que le SEPA souhaitait modifier le seuil de pollution par les PM 2,5, qui, comme les PM 10, sont de minuscules particules de saleté provenant de centrales électriques, de véhicules à moteur et de brûlures agricoles, pour ne citer que quelques sources. Ils sont considérés comme dangereux car leur taille signifie qu’ils peuvent pénétrer profondément dans les poumons des gens.

Jovanovic dit que sous les changements, 40 microgrammes par mètre cube de PM 2,5 ne sont plus classés comme pollution, au lieu de cela, c’est maintenant acceptable.

Le seuil pour ce qui est considéré comme un air très pollué et extrêmement pollué a également été relevé, a-t-il ajouté. Les catégories de ce qui est classé comme bonne et excellente qualité de l’air restent inchangées.

Jovanovic a déclaré à Euronews qu’il était important que le changement ait été effectué en hiver, lorsque la pollution est à son pire.

Les experts auraient dû être consultés sur les changements, a-t-il ajouté.

« Rien de tout cela n’a été fait », a-t-il dit. « Il a été simplement introduit du jour au lendemain et je l’ai objecté pour lequel j’ai subi des conséquences.

« Vous ne pouvez pas dire qu’aujourd’hui, avec ces données que nous avons, [the] l’air est pollué et dangereux et le lendemain, avec [the] mêmes résultats, mais avec les autorités changeant la classification, que l’air est propre. Ça ne va pas comme ça.

« La qualité de l’air reste la même mais [the] la représentation des résultats au public est modifiée, ce qui est une manipulation. «

Ognjan Pantic, coordinateur de projet à la Belgrade Open School, une organisation de la société civile qui travaille sur les questions de pollution de l’air, a déclaré que Jovanovic avait été très transparent dans le passé sur la communication du problème de la pollution de l’air en Serbie.

«Je pense que toute l’agence pour l’environnement est sous la pression du gouvernement pour qu’elle parle moins de la question de la pollution atmosphérique.

« Le gouvernement serbe est vraiment agressif pour contrôler toute forme de critique. Il contrôle une grande partie des médias et peut contrôler le récit. Quiconque fait remarquer quelque chose est immédiatement accusé de travailler contre son propre gouvernement. »

Quelle est la gravité de la pollution en Serbie?

La pollution en Serbie et dans d’autres parties de la péninsule balkanique est si grave en automne et en hiver qu’elle peut être vue, sentie et même goûtée.

Le répit se présente parfois sous la forme de Košava, un vent froid qui souffle des Carpates.

Mais dès que cela s’arrête, la pollution revient.

En hiver, la pollution peut être si grave dans certaines villes que c’est comme une scène stéréotypée de l’ère Dickens. Mais, contrairement à Londres du 19e siècle, il y a peu d’industrie. La plupart de l’air vicié provient du chauffage, tant privé que public, et des véhicules à moteur.

Belgrade, quant à elle, est entourée par les centrales au charbon et les mines de lignite qui les alimentent – toutes héritées de l’époque socialiste.

«Les particules fines et ultrafines PM 10 et PM 2,5 sont les plus nocives pour la santé humaine», a déclaré Elizabet Paunovic, ancien directeur du Centre européen pour l’environnement et la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Selon la recommandation de l’OMS, le maximum de particules PM 2,5 devrait être de 10 microgrammes par mètre cube, sur un niveau moyen annuel.

«Mais, à Belgrade, il était de 29,2 microgrammes par mètre cube. Réduire cette valeur pour seulement 5 microgrammes pourrait sauver des centaines de vies.

« Dans certains cas, pendant les jours où les particules PM 2,5 sont plus élevées que les niveaux recommandés par l’OMS, il y a une augmentation de la mortalité à Belgrade. »

Que fait le gouvernement pour s’attaquer au problème?

La première ministre serbe Ana Brnabic a nié que Belgrade soit l’une des grandes villes les plus polluées.

Elle a admis qu’il y avait «quelques problèmes» concernant la pollution, mais a déclaré que le gouvernement faisait «beaucoup» pour les résoudre, sans préciser davantage.

Les critiques se demandent si le reclassement de ce qui constitue une pollution fait partie des solutions de Belgrade.

«Le changement des critères de pollution montre qu’il y a manipulation des données», a déclaré Mirko Popovic, directeur de programme à l’Institut de réglementation des énergies renouvelables et de l’environnement. «Cela montre aux citoyens qu’ils ne peuvent pas faire confiance à leur propre gouvernement.

« Belgrade est sensible en ce qui concerne le changement climatique mondial. Certaines parties de celui-ci sont extrêmement vulnérables et, sur ces parties, le gouvernement envisage de construire. À partir de ces décisions, vous pouvez voir qu’il n’y a pas de plan ou de volonté pour résoudre les problèmes. «

Il a déclaré que le développement urbain ne nuisait pas seulement aux parties vertes de Belgrade, mais ajoutait à l’effet cumulatif de la pollution.

« Les experts ont averti que [the] le flux d’air sera coupé par la construction de la nouvelle tour dans l’amphithéâtre de Sava « , a ajouté Paunovic. » Cependant, les experts n’ont pas été écoutés et le flux d’air qui traverse ici est coupé. «

Dans la partie de New Belgrade où la tour a été construite, la pollution est généralement supérieure aux limites locales et européennes.

D’autres plans incluent la construction sur l’une des rares forêts de la capitale serbe.

«La forêt de Kosutnjak est le poumon de Belgrade», a déclaré Bojan Simisic, membre d’Eco Watch, une organisation environnementale serbe.

« On peut voir que le gouvernement local coupe des arbres au lieu de les planter. Afin de réduire la pollution, nous devons planter des arbres, pas les abattre. »

Euronews a contacté le gouvernement serbe, le SEPA et le département d’écologie de Belgrade pour répondre aux critiques formulées dans cet article. Aucun n’avait répondu au moment de la publication.

